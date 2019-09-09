الحكومة تُكلف جميع الوزارات بتحديث بيانات موظفيها بغزة لمعالجة قضايا الرواتب

رام الله - دنيا الوطن

اتخذت الحكومة الفلسطينية اليوم برئاسة الدكتور محمد اشيتة جملة من القرارات، أبرزها تكليف جميع الوزارات بتحديث بيانات موظفيها في قطاع غزة من أجل معالجة قضايا الرواتب.







وقرر مجلس الوزراء، وفق ما نشر اشتية على صفحته الرسمية بـ (فيسبوك)، وضمن سياسة الانفكاك الاقتصادي عن الاحتلال، قرر المجلس وقف استيراد العجول من إسرائيل، بهدف تعزيز الانتاج المحلي، والانفتاح والاستيراد من الأسواق العربية.





كما وافق المجلس على إجراء دراسات لتصميم طريق لتخفيف أزمة شارع قلنديا، وعلى شراء مركبات إطفاء وترحيل نفايات للهيئات المحلية وفق المواصفات التي تضعها وزارتي النقل والمواصلات والحكم المحلي، وذلك حتى نهاية العام 2019 ووفق الأصول.







وصادق مجلس الوزراء على دفع المخصصات المالية لبشراء أجهزة مساندة لذوي الاحتياجات الخاصة، ووافق على قيام كافة الهيئات المحلية بإعادة تأهيل شبكات المياه لديها التي تزيد نسبة الفاقد فيها عن 30% على أن يتم تنزيل هذه التكاليف من ديون الهيئات لدى دائرة المياه.







وأطلق مجلس الوزراء، اسم الرئيس التونسي الراحل "الباجي قايد السبسي" على الميدان الواقع بين رام الله والبيرة على تقاطع شارع اليرموك مع جمال عبد الناصر، كما صادق على ثلاث اتفاقيات تعاون مع الإكوادور في مجال (الرياضة، الشباب، الزراعة).