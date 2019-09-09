إصابة خطيرة لشاب في مواجهات مع قوات الاحتلال في البيرة
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وزارة الصحة الفلسطينية مساء اليوم الاثنين، أن شاباً أصيب بجراح خطيرة، إثر مواجهات مع قوات الاحتلال في مدينة البيرة، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
أفادت وزارة الصحة الفلسطينية مساء اليوم الاثنين، أن شاباً أصيب بجراح خطيرة، إثر مواجهات مع قوات الاحتلال في مدينة البيرة، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
ووفق مصادر محلية، فإن الشاب أصيب بالرصاص الحي في الصدر والبطن، حيث وصل مجمع فلسطين الطبي، وتم إدخاله لغرف العمليات.
يتبع..
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