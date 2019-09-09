ملكة بريطانيا تصادق على قانون يؤجل تنفيذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

مجلس العموم البريطاني

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

صادقت ملكة بريطانيا، اليزابيث الثانية اليوم الاثنين، على قانون يؤجل تنفيذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.



في السياق، هدّد رئيس مجلس العموم البريطاني، بالإستقالة إذا لم تجر انتخابات عامة قبل 31 تشرين الأول/أكتوبر المقبل.



يتبع..