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شؤون فلسطينية

الاحتلال يقرر تسليم جثمان الشهيد عمر عبد الكريم يونس خلال أسبوعين

الاحتلال يقرر تسليم جثمان الشهيد عمر عبد الكريم يونس خلال أسبوعين
الشهيد عمر يونس
رام الله - دنيا الوطن
أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الاثنين، أن نيابة الاحتلال الإسرائيلية قررت تسليم جثمان الشهيد عمر عبد الكريم يونس من بلدة سنيريا قضاء قلقيلية، وذلك خلال مدة أقصاها أسبوعين.

وقالت الهيئة: إن الشهيد يونس كان قد استشهد بتاريخ 27/4/2019 في مشفى بلينسون الإسرائيلي، بعد أسبوع من إطلاق النار المباشر عليه من قبل جنود الاحتلال بالقرب من حاجز زعترة جنوبي نابلس.

ولفتت الهيئة، الى ان سلطات الاحتلال الإسرائيلية واصلت احتجاز جثمان الشهيد يونس على مدار أكثر من 5 أشهر، الى جانب إحتجازها جثامين 4 أسرى استشهدوا داخل المعتقلات (عزيز عويسات، فارس بارود، نصار طقاطقة، بسام السايح)، وعشرات الشهداء الآخرين.

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