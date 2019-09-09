حماس: السلطات السعودية تعتقل أحد قادة الحركة منذ خمسة أشهر

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رام الله - دنيا الوطن

أصدرت حركة حماس، اليوم الإثنين، بيانًا صحفيًا، أكدت من خلاله أن السلطات السعودية تعتقل أحد الفلسطينيين في المملكة.



وقال حركة حماس، في بيانها: "أقدم جهاز مباحث أمن الدولة السعودي بتاريخ الرابع من نيسان/ أبريل 2019م، على اعتقال محمد صالح الخضري (81 عامًا)، والمقيم في جدة منذ نحو ثلاثة عقود في خطوة غريبة ومستهجنة، حيث أنه كان مسؤولاً عن إدارة العلاقة مع السعودية على مدى عقدين من الزمان".



وأضافت حماس، أن الخضري، تقلد مواقع قيادية عليا في الحركة، ولم يشفع له سِنّه، الذي بلغ (81) عامًا، ولا وضعه الصحي، حيث يعاني من مرض عضال، ولا مكانته العلمية، كونه أحد أبرز الأطباء الاستشاريين في مجال (الأنف والأذن والحنجرة)، ولا مكانته النضالية، التي عرف فيها بخدماته الجليلة التي قدّمها".



وأوضحت الحركة، أن الأمر "لم يقتصر على اعتقال محمد الخضري، وإنّما تم اعتقال نجله الأكبر (هاني)، بدون أي مبرّر، ضمن حملة طالت العديد من أبناء الشعب الفلسطيني المقيمين في السعودية".



وأشارت حماس، إلى أنها "التزمت الصمت على مدى خمسة شهور ونيّف، لإفساح المجال أمام الاتصالات الدبلوماسية، ومساعي الوسطاء، لكنها لم تسفر عن أي نتائج حتى الآن".



وختمت حماس بيانها قائلة: "تجد الحركة نفسها مضطرّة للإعلان عن ذلك، مطالبة السلطات السعودية، بإطلاق سراح الأخ الخضري ونجله، والمعتقلين الفلسطينيين كافة".