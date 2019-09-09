وزير الأشغال: طواقمنا لا تزال تعمل في الميدان رغم الأزمة المالية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أكد وزير الأشغال العامة والإسكان الدكتور محمد زيارة، اليوم، على أن الوزارة مستمرة في بذل كامل مجهودها لإنجاز العديد من المشاريع التي تلامس حياة المواطنين بشكل يومي رغم الأزمة المالية التي تعاني منها الحكومة.



وأوضح أن الوزارة قد شارفت على الانتهاء من طريقين حيويين و التي تتمثل بطريق "بيتين_دورا القرع" والتي تشتمل على مقطعين الأول بطول 1.7 كم والذي يصل مدخل مدينة بيتين بعين يبرود، والثاني بطول 2.25 كم والذي يصل دورا القرع بعين يبرود، وطريق "شقبا_قبيا_بدرس" والتي تشمل ايضا مقطعين الأول بطول 4000 م الذي يوصل قرية بلعين بشقبا، والثاني بطول150 م والذي يشمل مدخل دير نظام الرئيسي من الجهة الشمالية.



من جهته، قال مدير عام الإشراف م.سهيل انفيعات أن قيمة مشروع طريق بيتين_دوا القرع وصل إلى ما يقارب 6.629.110 شيكل و طريق شقبا_قبيا_بدرس ما يقارب 3.660.000 شيكل، أما نسبة الانجاز فقد وصلت في طريق بيتين 85% و في طريق شقبا الى 65% وهذا بدوره ساهم في تسهيل حركة السيارات و حركات المواطنين بشكل عام.