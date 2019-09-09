النيابة العامة تواصل التحقيق مع ثلاثة أشخاص من عائلة إسراء غريب

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خاص دنيا الوطن - أحمد العشي

علمت "دنيا الوطن"، من مصدر مطلع على سير التحقيقات في قضية الفتاة إسراء الغريب، أن هناك ثلاثة أشخاص من عائلة اسراء غريب، مازالوا معتقلين، ويخضعون للتحقيق، في قضية وفاتها، لافتا إلى ان القانون يمنع نشر أسماءهم بالكامل.



وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه: "إن القانون يمنع نشر أسماء المعتقلين إلا بالحروف فقط، حتى لا يتضرر إذا ما ثبتت براءته من القضية"، مضيفا: "التحقيقات مازالت جارية حتى اللحظة، حيث تم التحقيق مع عشرات الأشخاص ممن لهم علاقة بالفتاة إسراء غريب".



وأشار المصدر إلى أن أهم النقاط التي يتم الحديث عنها حاليا في قضية إسراء غريب، هي التقارير الطبية، والعينات، والأطباء الشرعيين الذي استقالوا، نافيا وجود أي تفاصيل تتعلق بوفاتها حتى اللحظة.