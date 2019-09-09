عشراوي تؤكد على محورية دور الصين عالميا وتأثيرها على الساحة الدولية



من جانبها استعرضت عشراوي، التطورات الدولية الراهنة والأوضاع السياسية والتحديات الكبيرة التي تواجه القضية الفلسطينية والمنطقة والعالم أجمع جراء السياسات المتهورة التي تنتهجها الإدارة الأمريكية بما فيها الحرب التجارية التي تشنها على دول العالم ومحاولاتها بسط سيطرتها على الاقتصاد العالمي وتحديها للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، كما تطرقت للانتخابات الإسرائيلية وإبعادها والمنافسة فيها بين المرشحين على انتهاك حياة وحقوق ومقدرات شعبنا الفلسطيني وأشارت أيضا إلى الانتهاكات الإسرائيلية بما فيها التوسع الاستيطاني وسرقة الأرض والموارد والأموال الفلسطينية.

وطالبت في هذا السياق الصين بضرورة تبني سياسات فاعلة لمنع دولة الاحتلال من مواصلة نهجها الاستيطاني الاستعماري والإجرامي الهادف إلى القضاء على احتمالات السلام .

وقالت: " نقدر موقف الصين الراسخ تجاه القضية الفلسطينية ونأمل ان تتجه مساعيها السياسية المستقبلية نحو إيجاد حل متعدد الأطراف يستند إلى القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية بحيث تشكل الصين رافعة للنظام السياسي والقانوني الاممي في مواجهة الشعبوية والانعزالية والعنصرية ".

وفي نهاية اللقاء أكد الطرفان على أهمية تعزيز وتطوير التعاون المشترك بين البلدين في جميع المجالات. من جانبها استعرضت عشراوي، التطورات الدولية الراهنة والأوضاع السياسية والتحديات الكبيرة التي تواجه القضية الفلسطينية والمنطقة والعالم أجمع جراء السياسات المتهورة التي تنتهجها الإدارة الأمريكية بما فيها الحرب التجارية التي تشنها على دول العالم ومحاولاتها بسط سيطرتها على الاقتصاد العالمي وتحديها للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، كما تطرقت للانتخابات الإسرائيلية وإبعادها والمنافسة فيها بين المرشحين على انتهاك حياة وحقوق ومقدرات شعبنا الفلسطيني وأشارت أيضا إلى الانتهاكات الإسرائيلية بما فيها التوسع الاستيطاني وسرقة الأرض والموارد والأموال الفلسطينية.

جاءت تصريحاته هذه خلال لقائه، اليوم الاثنين، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د.حنان عشراوي، بمقر المنظمة برام الله. حيث أكد على موقف الصين الثابت تجاه القضية الفلسطينية ودعمها ومساندتها لشعبنا في جميع القطاعات وعلى جميع المستويات وخاصة في المحافل والهيئات والمؤسسات الدولية، ولفت إلى أن الصين تواصل عملها على تعزيز مشاريعها التنموية والاقتصادية في فلسطين وذلك بالإضافة إلى كونها جزء من مشروع طريق الحرير.