الشرطة تعتقل أحد المشتبه بهم في جريمة مقتل مواطن بجنين

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رام الله - دنيا الوطن

أفاد العقيد لؤي ارزيقات المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية، أنه تم اعتقال احد المشتبه بهم في جريمة مقتل مواطن، أمس الأحد، بالقرب من مفترق بزاريا جنوب جنين.



وأشار ارزيقات في تصريح له اليوم الاثنين، إلى أن الشرطة ضبطت أسلحة يشتبه بأنها أداة الجريمة.