النائب العام: استمعنا لعدد كبير من الشهود بقضية "إسراء غريب" وسننشر النتائج

رام الله - دنيا الوطن

أكد النائب العام، المستشار، أكرم الخطيب، التزامه بنشر نتائج التحقيق في قضية إسراء غريب، مشيراً إلى أن النيابة العامة تسعى من خلال التحقيقات الجارية إلى الوصول للحقيقة كاملة، وسيتم إعلانها للجمهور.





جاء ذلك، خلال جلسة نقاش جمعت وزيرة المرأة آمال حمد برفقة قيادة المؤسسات النسوية مع النائب العام المستشار أكرم الخطيب، حول قضية إسراء غريب.



وقال الخطيب: إن النيابة العامة استمعت إلى عدد كبير من الشهود، وبانتظار نتائج فحوصات الطب الشرعي، لإنجاز التحقيقات الأولية، وبأن النيابة العامة باشرت التحقيق بعد الوفاة مباشرة.







وأضاف الخطيب: "تم تكليف الطبيب الشرعي الدكتور أشرف القاضي من بيت لحم، لتشريح الجثة، وأخذ العينات اللازمة، وقبل أن تصبح قضية رأي عام".





بدورها، أعربت وزير المرأة، آمال حمد عن ثقتها العالية بالنيابة العامة، في كشف ملابسات قضية المواطنة إسراء غريب، مؤكداً على الثقة العالية بالمستشار الخطيب، وشكرها لإتاحة الفرصة للاستماع لقيادة المؤسسات النسوية في التساؤلات التي قدمت بحس عالي من المسؤولية، والإجابة على جلها، فيما لا يتعارض مع سرية التحقيقات الجارية.وأكدت على أن توفير واقع أفضل للنساء هو عملية تراكمية مستمرة، تعتمد على الشراكة التامة، وتكامل الجهود في عمل دؤوب، لتحديث منظومة التشريعات، أحد الأدوات الرادعة، وبأن أولوية الحكومة حالياً نقاش مسودة قانون العقوبات.وثّمنت قيادة المؤسسات النسوية هذا اللقاء الذي أتاح الفرصة للإجابة عن العديد من التساؤلات لديها حول القضية، والذي يعتبر خطوة في إتجاه تعزيز الثقة مع أدوات العدالة في فلسطين، والتأكد من أن نتائج التحقيق سيتم الإعلان عن كافة تفاصيلها بشفافية، والتي تتضمن الظروف المحيطة والشركاء في المسؤولية، التقصير في تقديم الخدمات، والمحاسبة.