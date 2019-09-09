شؤون فلسطينية

الرئيس عباس: فلسطين تولي اهتماما كبيرا بالمبدعين والمخترعين

الرئيس عباس: فلسطين تولي اهتماما كبيرا بالمبدعين والمخترعين
رام الله - دنيا الوطن
افتتح رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الإثنين، أعمال المنتدى الوطني الرابع "الثورة الصناعية الرابعة"، الذي ينظمه المجلس الاعلى للإبداع والتميز في قاعات جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني في البيرة.

وجال الرئيس في أقسام المنتدى واطلع على أهم الاختراعات والانجازات التي حققها المبدعون والرواد الشباب، مؤكدا ضرورة توفير كافة الإمكانيات لدعمهم وإيصال رسائلهم إلى العالم.

وأكد على أن فلسطين تولي اهتماما كبيرا بالمبدعين والمخترعين، ومن أجل ذلك قامت بإنشاء مؤسسة الإبداع والتميز، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).

وقال الرئيس عباس للصحفيين: إن "التميز والابداع أهم فكرة تبنتها السلطة الفلسطينية وسارت بها بشكل ناجح".

وأضاف: "نحن في عصر جديد ونسابق هذا العصر ونسير معه وهذا شيء مهم حتى تكون فلسطين دولة عصرية في المستقبل".

وأكد الرئيس أننا "شعب مبدع ومتميز وعظيم تاريخيا، وما رأيناه اليوم في المنتدى يرفع الرأس ويبشر بأن المستقبل لنا والدولة قادمة بإذن الله".

ورافق الرئيس: نائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، ورئيس ديوان الرئاسة انتصار ابو عمارة.

أخبار ذات صلة

تفاصيل خطاب الرئيس عباس بالأمم المتحدة نهاية الشهر

تفاصيل خطاب الرئيس عباس بالأمم المتحدة نهاية الشهر

عشراوي تؤكد على محورية دور الصين عالميا وتأثيرها على الساحة الدولية

عشراوي تؤكد على محورية دور الصين عالميا وتأثيرها على الساحة الدولية

حمد تنظم جلسة نقاش للمؤسسات النسوية مع النائب العام

حمد تنظم جلسة نقاش للمؤسسات النسوية مع النائب العام

الشرطة تعتقل أحد المشتبه بهم في جريمة مقتل مواطن بجنين

الشرطة تعتقل أحد المشتبه بهم في جريمة مقتل مواطن بجنين

النائب العام: استمعنا لعدد كبير من الشهود بقضية &#34;إسراء غريب&#34; وسننشر النتائج

النائب العام: استمعنا لعدد كبير من الشهود بقضية "إسراء غريب" وسننشر النتائج

هيئة الأسرى: العليا الاسرائيلية تعطي صلاحيات &#34;للقائد العسكري&#34; باحتجاز جثامين الشهداء

هيئة الأسرى: العليا الاسرائيلية تعطي صلاحيات "للقائد العسكري" باحتجاز جثامين الشهداء

مصرع مواطن في حادث سير وقع برام الله والشرطة تحقق

مصرع مواطن في حادث سير وقع برام الله والشرطة تحقق

حزب الشعب: على السلطة الفلسطينية العمل على مقاضاة إسرائيل بالجنايات الدولية

حزب الشعب: على السلطة الفلسطينية العمل على مقاضاة إسرائيل بالجنايات الدولية

التعليقات

الدنيا حكايات

فساد مدير عام الوزارة

فساد مدير عام الوزارة

شؤون فلسطينية

عشراوي تؤكد على محورية دور الصين عالميا وتأثيرها على الساحة الدولية

عشراوي تؤكد على محورية دور الصين عالميا وتأثيرها على الساحة الدولية

حمد تنظم جلسة نقاش للمؤسسات النسوية مع النائب العام

حمد تنظم جلسة نقاش للمؤسسات النسوية مع النائب العام

الشرطة تعتقل أحد المشتبه بهم في جريمة مقتل مواطن بجنين

الشرطة تعتقل أحد المشتبه بهم في جريمة مقتل مواطن بجنين

الرئيس عباس: فلسطين تولي اهتماما كبيرا بالمبدعين والمخترعين

الرئيس عباس: فلسطين تولي اهتماما كبيرا بالمبدعين والمخترعين

هيئة الأسرى: العليا الاسرائيلية تعطي صلاحيات &#34;للقائد العسكري&#34; باحتجاز جثامين الشهداء

هيئة الأسرى: العليا الاسرائيلية تعطي صلاحيات "للقائد العسكري" باحتجاز جثامين الشهداء

مصرع مواطن في حادث سير وقع برام الله والشرطة تحقق

مصرع مواطن في حادث سير وقع برام الله والشرطة تحقق

حزب الشعب: على السلطة الفلسطينية العمل على مقاضاة إسرائيل بالجنايات الدولية

حزب الشعب: على السلطة الفلسطينية العمل على مقاضاة إسرائيل بالجنايات الدولية

مهدي: عمليات مناظير الولادة تشهد تطورا سريعا بتقديم خدمة أقل ألماً للمريضات

مهدي: عمليات مناظير الولادة تشهد تطورا سريعا بتقديم خدمة أقل ألماً للمريضات

منوعات

مقدمة برامج دينية تتعرّض لهجوم بعد مشاركتها في حملة دعائية

مقدمة برامج دينية تتعرّض لهجوم بعد مشاركتها في حملة دعائية

شاهد: كيف تبدد حلم إليسا بالزواج والأمومة عبر السنوات؟

شاهد: كيف تبدد حلم إليسا بالزواج والأمومة عبر السنوات؟

بتسريحة شعر جديدة ومكياج صاخب.. شاهد أحدث ظهور لـ سوسن بدر

بتسريحة شعر جديدة ومكياج صاخب.. شاهد أحدث ظهور لـ سوسن بدر

حلا شيحة تكشف عن بطنها في جلسة تصوير تثير الجدل

حلا شيحة تكشف عن بطنها في جلسة تصوير تثير الجدل

ممثلة روسية تتحدى المصريين برقصة &#34;سلام الجدعان&#34;

ممثلة روسية تتحدى المصريين برقصة "سلام الجدعان"

&#34;الابتسامة بتكفي&#34;.. ابنه هيفاء وهبي بإطلالة جديدة ومتابعين: &#34;بتقلدي أمك&#34;

"الابتسامة بتكفي".. ابنه هيفاء وهبي بإطلالة جديدة ومتابعين: "بتقلدي أمك"

صورة نادرة للأميرة ديانا وهي تمنح وردة لطالب بمدرسة في القاهرة

صورة نادرة للأميرة ديانا وهي تمنح وردة لطالب بمدرسة في القاهرة

والدة حلا الترك تكسر الصمت وتهاجم دنيا بطمة بالدموع

والدة حلا الترك تكسر الصمت وتهاجم دنيا بطمة بالدموع

فنانة سورية تتلقى صدمة العمر من زوجها.. وهكذا كانت ردة فعلها المفاجئة

فنانة سورية تتلقى صدمة العمر من زوجها.. وهكذا كانت ردة فعلها المفاجئة

مُذيعة تُهين ميغان ماركل: &#34;لا تليق بالعائلة الملكية ومنافقة&#34;

مُذيعة تُهين ميغان ماركل: "لا تليق بالعائلة الملكية ومنافقة"

عربي

قتلى وجرحى بقصف مجهول المصدر لفصائل عراقية بسوريا

قتلى وجرحى بقصف مجهول المصدر لفصائل عراقية بسوريا

تُكشف لأول مرة.. تفاصيل حوارات فريق قتل جمال خاشقجي

تُكشف لأول مرة.. تفاصيل حوارات فريق قتل جمال خاشقجي

غموض يلف وفاة قيادي سابق في حزب الله

غموض يلف وفاة قيادي سابق في حزب الله

مصرع أكثر من 11 شخصاً بانقلاب حافلة جراء سيول بالمغرب

مصرع أكثر من 11 شخصاً بانقلاب حافلة جراء سيول بالمغرب