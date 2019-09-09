الرئيس عباس: فلسطين تولي اهتماما كبيرا بالمبدعين والمخترعين

وأكد على أن فلسطين تولي اهتماما كبيرا بالمبدعين والمخترعين، ومن أجل ذلك قامت بإنشاء مؤسسة الإبداع والتميز، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).



وقال الرئيس عباس للصحفيين: إن "التميز والابداع أهم فكرة تبنتها السلطة الفلسطينية وسارت بها بشكل ناجح".



وأضاف: "نحن في عصر جديد ونسابق هذا العصر ونسير معه وهذا شيء مهم حتى تكون فلسطين دولة عصرية في المستقبل".



وأكد الرئيس أننا "شعب مبدع ومتميز وعظيم تاريخيا، وما رأيناه اليوم في المنتدى يرفع الرأس ويبشر بأن المستقبل لنا والدولة قادمة بإذن الله".



ورافق الرئيس: نائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، ورئيس ديوان الرئاسة انتصار ابو عمارة.



رام الله - دنيا الوطنافتتح رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الإثنين، أعمال المنتدى الوطني الرابع "الثورة الصناعية الرابعة"، الذي ينظمه المجلس الاعلى للإبداع والتميز في قاعات جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني في البيرة.وجال الرئيس في أقسام المنتدى واطلع على أهم الاختراعات والانجازات التي حققها المبدعون والرواد الشباب، مؤكدا ضرورة توفير كافة الإمكانيات لدعمهم وإيصال رسائلهم إلى العالم.