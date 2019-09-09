هيئة الأسرى: العليا الاسرائيلية تعطي صلاحيات "للقائد العسكري" باحتجاز جثامين الشهداء

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، بأن المحكمة العليا الإسرائيلية أصدرت اليوم الإثنين، قراراً عنصرياً يُجيز لما يُسمى بـ "القائد العسكري" باحتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين.



وأوضحت الهيئة أن الهدف من صدور هذا القرار الجائر يأتي بنوايا مُبيّتة من قبل القضاء الإسرائيلي من أجل التفاوض والمساومة مع التنظيمات الفلسطينية في غزة، لاطلاق سراح جنود إسرائيليين يدعي الاحتلال أنهم محتجزين في القطاع.



ولفتت الهيئة أن القرار اتخذ اليوم بتأييد أغلبية قضاة ما تُسمى "المحكمة العليا الإسرائيلية"، في تساوق واضح ما بين الجهاز القضائي الإسرائيلي والجهاز العسكري للتفنن باصدار قوانين وقرارات عنصرية متطرفة بحق الفلسطينيين.



واعتبرت هيئة الأسرى أن صدور هذا القرار ما هو إلا اجراء انتقامي بحق الشهداء ومعاقبتهم بعد موتهم، بشكل يخالف كافة المواثيق الدولية وقواعد حقوق الانسان.