منظمة التعاون الإسلامي تدين هجمات بوركينا فاسو

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رام الله - دنيا الوطن

دان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، بشدة الهجومين المنفصلين اللذين شنهما إرهابيون في شمال وسط بوركينا فاسو، يوم الأحد 8 أيلول/ سبتمبر 2019، ما أسفر عن مقتل نحو 29 شخصا وإصابة كثير آخرين.



وأكد الأمين العام، في معرض إدانته لهذين الهجومين، على دعم منظمة التعاون الإسلامي لحكومة بوركينا فاسو وتضامنها معها في الإجراءات التي تتخذها واجادوجو وشركاؤها ضد الإرهاب والتطرف في بوركينا فاسو ومنطقة الساحل بشكل عام.



وأعرب العثيمين عن تعازيه لذوي الضحايا ولشعب وحكومة بوركينا فاسو في هذه المأساة، وأكد من جديد على موقف منظمة التعاون الإسلامي المبدئي الذي يدين بشدة جميع أعمال الإرهاب والتطرف العنيف بكافة صورهما وتجلياتهما.