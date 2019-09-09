دولي

منظمة التعاون الإسلامي تدين هجمات بوركينا فاسو

منظمة التعاون الإسلامي تدين هجمات بوركينا فاسو
رام الله - دنيا الوطن
دان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، بشدة الهجومين المنفصلين اللذين شنهما إرهابيون في شمال وسط بوركينا فاسو، يوم الأحد 8 أيلول/ سبتمبر 2019، ما أسفر عن مقتل نحو 29 شخصا وإصابة كثير آخرين.

وأكد الأمين العام، في معرض إدانته لهذين الهجومين، على دعم منظمة التعاون الإسلامي لحكومة بوركينا فاسو وتضامنها معها في الإجراءات التي تتخذها واجادوجو وشركاؤها ضد الإرهاب والتطرف في بوركينا فاسو ومنطقة الساحل بشكل عام.

وأعرب العثيمين عن تعازيه لذوي الضحايا ولشعب وحكومة بوركينا فاسو في هذه المأساة، وأكد من جديد على موقف منظمة التعاون الإسلامي المبدئي الذي يدين بشدة جميع أعمال الإرهاب والتطرف العنيف بكافة صورهما وتجلياتهما.

أخبار ذات صلة

موقع إسرائيلي: سماع طلقات نارية بالقرب من السياج جنوب القطاع والجيش يفحص

موقع إسرائيلي: سماع طلقات نارية بالقرب من السياج جنوب القطاع والجيش يفحص

نتنياهو يفشل في تمرير قانون الكاميرات في كنيست

نتنياهو يفشل في تمرير قانون الكاميرات في كنيست

لماذا تم تعليق النشاط في جميع السفارات الإسرائيلية بالعالم؟

لماذا تم تعليق النشاط في جميع السفارات الإسرائيلية بالعالم؟

الجيش الإسرائيلي: رصد إطلاق عدة قذائف صاروخية من الأراضي السورية

الجيش الإسرائيلي: رصد إطلاق عدة قذائف صاروخية من الأراضي السورية

الكنيست الإسرائيلي يُصوت اليوم على مشروع قانون &#34;الكاميرات&#34;

الكنيست الإسرائيلي يُصوت اليوم على مشروع قانون "الكاميرات"

29 قتيلا في هجومين في شمال بوركينا فاسو

29 قتيلا في هجومين في شمال بوركينا فاسو

رئيس البرازيل يخضع لأربع عمليات جراحية في عام واحد

رئيس البرازيل يخضع لأربع عمليات جراحية في عام واحد

واشنطن تأمل في استئناف المحادثات مع كوريا الشمالية قريبا

واشنطن تأمل في استئناف المحادثات مع كوريا الشمالية قريبا

التعليقات

الدنيا حكايات

فساد مدير عام الوزارة

فساد مدير عام الوزارة

شؤون فلسطينية

عشراوي تؤكد على محورية دور الصين عالميا وتأثيرها على الساحة الدولية

عشراوي تؤكد على محورية دور الصين عالميا وتأثيرها على الساحة الدولية

حمد تنظم جلسة نقاش للمؤسسات النسوية مع النائب العام

حمد تنظم جلسة نقاش للمؤسسات النسوية مع النائب العام

الشرطة تعتقل أحد المشتبه بهم في جريمة مقتل مواطن بجنين

الشرطة تعتقل أحد المشتبه بهم في جريمة مقتل مواطن بجنين

الرئيس عباس: فلسطين تولي اهتماما كبيرا بالمبدعين والمخترعين

الرئيس عباس: فلسطين تولي اهتماما كبيرا بالمبدعين والمخترعين

هيئة الأسرى: العليا الاسرائيلية تعطي صلاحيات &#34;للقائد العسكري&#34; باحتجاز جثامين الشهداء

هيئة الأسرى: العليا الاسرائيلية تعطي صلاحيات "للقائد العسكري" باحتجاز جثامين الشهداء

مصرع مواطن في حادث سير وقع برام الله والشرطة تحقق

مصرع مواطن في حادث سير وقع برام الله والشرطة تحقق

حزب الشعب: على السلطة الفلسطينية العمل على مقاضاة إسرائيل بالجنايات الدولية

حزب الشعب: على السلطة الفلسطينية العمل على مقاضاة إسرائيل بالجنايات الدولية

مهدي: عمليات مناظير الولادة تشهد تطورا سريعا بتقديم خدمة أقل ألماً للمريضات

مهدي: عمليات مناظير الولادة تشهد تطورا سريعا بتقديم خدمة أقل ألماً للمريضات

منوعات

مقدمة برامج دينية تتعرّض لهجوم بعد مشاركتها في حملة دعائية

مقدمة برامج دينية تتعرّض لهجوم بعد مشاركتها في حملة دعائية

شاهد: كيف تبدد حلم إليسا بالزواج والأمومة عبر السنوات؟

شاهد: كيف تبدد حلم إليسا بالزواج والأمومة عبر السنوات؟

بتسريحة شعر جديدة ومكياج صاخب.. شاهد أحدث ظهور لـ سوسن بدر

بتسريحة شعر جديدة ومكياج صاخب.. شاهد أحدث ظهور لـ سوسن بدر

حلا شيحة تكشف عن بطنها في جلسة تصوير تثير الجدل

حلا شيحة تكشف عن بطنها في جلسة تصوير تثير الجدل

ممثلة روسية تتحدى المصريين برقصة &#34;سلام الجدعان&#34;

ممثلة روسية تتحدى المصريين برقصة "سلام الجدعان"

&#34;الابتسامة بتكفي&#34;.. ابنه هيفاء وهبي بإطلالة جديدة ومتابعين: &#34;بتقلدي أمك&#34;

"الابتسامة بتكفي".. ابنه هيفاء وهبي بإطلالة جديدة ومتابعين: "بتقلدي أمك"

صورة نادرة للأميرة ديانا وهي تمنح وردة لطالب بمدرسة في القاهرة

صورة نادرة للأميرة ديانا وهي تمنح وردة لطالب بمدرسة في القاهرة

والدة حلا الترك تكسر الصمت وتهاجم دنيا بطمة بالدموع

والدة حلا الترك تكسر الصمت وتهاجم دنيا بطمة بالدموع

فنانة سورية تتلقى صدمة العمر من زوجها.. وهكذا كانت ردة فعلها المفاجئة

فنانة سورية تتلقى صدمة العمر من زوجها.. وهكذا كانت ردة فعلها المفاجئة

مُذيعة تُهين ميغان ماركل: &#34;لا تليق بالعائلة الملكية ومنافقة&#34;

مُذيعة تُهين ميغان ماركل: "لا تليق بالعائلة الملكية ومنافقة"

عربي

قتلى وجرحى بقصف مجهول المصدر لفصائل عراقية بسوريا

قتلى وجرحى بقصف مجهول المصدر لفصائل عراقية بسوريا

تُكشف لأول مرة.. تفاصيل حوارات فريق قتل جمال خاشقجي

تُكشف لأول مرة.. تفاصيل حوارات فريق قتل جمال خاشقجي

غموض يلف وفاة قيادي سابق في حزب الله

غموض يلف وفاة قيادي سابق في حزب الله

مصرع أكثر من 11 شخصاً بانقلاب حافلة جراء سيول بالمغرب

مصرع أكثر من 11 شخصاً بانقلاب حافلة جراء سيول بالمغرب