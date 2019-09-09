مصرع مواطن في حادث سير وقع برام الله والشرطة تحقق

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رام الله - دنيا الوطن

أفاد العقيد لؤي ارزيقات الناطق باسم الشرطة الفلسطينية، بمصرع مواطن (49 عاما)، في حادث سير وقع اليوم الاثنين في مدينة رام الله.



وأشار ارزيقات في تصريح له، إلى أن قوة من الشرطة الفلسطينية، توجهت الى المكان وباشرت بإجراءات التحقيق.