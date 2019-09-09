حزب الشعب: على السلطة الفلسطينية العمل على مقاضاة إسرائيل بالجنايات الدولية

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رام الله - دنيا الوطن

دعا حزب الشعب، السلطة الوطنية الفلسطينية بالعمل على مقاضاة دولة الاحتلال من خلال محاكم الجنايات الدولية لمحاسبة الاحتلال عن هذه الجرائم، مبينًا أن ما تعرض له الأسير بسام السايح، يمثل جريمة حرب يعاقب عليها القانون الدولي.



ودعا الحزب في بيان صدر عنه عقب استشهاد السايح، الامم المتحدة والصليب الأحمر الدولي ومنظمات حقوق الإنسان كافة للقيام بدورها تجاه الأسيرات والأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، موضحاَ بأن الأسير الشهيد السايح كان يعاني من مرض السرطان وتعرض للإهمال الطبي ولم تستجيب إدارة سجون الاحتلال لكل الدعوات والمناشدات التي اصدرتها الهيئات الرسمية والشعبية والقوى لانقاذ حياته.



وأضاف الحزب في بيانه: "تتعمد دولة الاحتلال الاهمال الطبي لأسيراتنا وأسرانا وترفض نقلهم الى مستشفيات خارج السجون، محاولة في ذلك كسر إرادتهم وعزيمتهم".



كما دعا الحزب في بيانه اللجنة الدولية للصليب الاحمر للقيام بدورها المطلوب تجاه جرائم دولة الاحتلال الإسرائيلي وعدم التستر عليها والالتزام بالرسالة الانسانية التي يجب ان يعمل بموجبها الصليب الأحمر .



وفي الوقت الذي نعى فيه الحزب الشهيد البطل بسام السايح، أكد على استمرار النضال دفاعاَ عن حقوق شعبنا ومن أجل إطلاق سراح اسيراتنا وأسرانا البواسل في سجون الاحتلال، داعيا ابناء شعبنا إلى المشاركة الفاعلة في الفعاليات المناصرة لقضاياهم وتصعيد وتيرة المقاومة الشعبية ضد الاحتلال.