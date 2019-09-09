مهدي: عمليات مناظير الولادة تشهد تطورا سريعا بتقديم خدمة أقل ألماً للمريضات

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رام الله - دنيا الوطن

أكد مدير مستشفى الولادة في مجمع الشفاء الطبي د. هاني مهدي أن عمليات مناظير الولادة قفزت بخطوات سريعة وثابتة إلى عالم الطب لتحل بدل إجراء العمليات النسائية عن طريق الجراحة، وفتح البطن وذلك بإجراء 4 ثقوب صغيرة في البطن بمعدل 1 سم، مما يقلل من معاناة السيدات وألمهن، كما أصبح المبيت لا يتجاوز ساعات محدودة بعدما كان يمتد من (3_4) أيام، مما يشكل توفيرا في الوقت والجهد والكادر الطبي.



وأوضح أنه تم تدريب فريق محلي على جراحة المنظار الجوفي لأول مرة في قطاع غزة على يد فريق طبي نرويجي، والذي قام بتدريب 3 من الأطباء المحليين والذين بدورهم دربوا 4 أطباء ليتم توزيعهم على المستشفيات لإجراء عمليات المناظير فيها، لافتا بأنه يطمح بوجود وحدة مناظير مستقلة ومتكاملة لخدمة السيدات.



وأضاف " في بداية البرنامج تم اجراء بعض العمليات العلاجية “غير تشخيصية” مثل استئصال ليفة صغيرة من الرحم وعلاج اضطرابات الدورة الدموية من خلال المنظار الجوفي".



من جهته، أكد أخصائي جراحة مناظير الولادة في مجمع الشفاء الطبي د. عبد الحكيم شحادة أن عدد حالات مناظير الولادة قد بلغت (50) حالة خلال شهر أغسطس الماضي، أي بمعدل (10) حالات أسبوعيا، وقال” أن الفرق شاسع من حيث العلاج والشفاء مقارنة بالعمليات الجراحية التقليدية، حيث يتم التشخيص والعلاج في آن واحد وخاصة في حالات تشخيص وعلاج العقم بجميع أنواعه، وتشوهات الرحم المختلفة".



وأضاف" نقوم بتشخيص جميع العمليات النسائية من عقم وحمل خارج الرحم، وتشخيص انسداد الأنابيب، ووجود أجسام غريبة أو أمراض، واستئصال جميع أنواع الأكياس الموجودة على المبيض، وتنظيف بطانة الرحم المهاجرة، واستئصال ألياف الرحم، واستئصال الرحم، مناشدا بتوفير المستهلكات الطبية والأدوات الخاصة بعمليات المناظير".



ويذكر أن عمليات مناظير الولادة في مجمع الشفاء الطبي قد لاقت نجاحا واقبالا ملحوظا منذ بداية العمل في البرنامج منذ العام 2015 والذي تم التنسيق له بالتعاون مع مكتب الممثلية النرويجية “نورواك والذي استمر لمدة عامين.