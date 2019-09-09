شؤون فلسطينية

رأفت: سلطات الاحتلال ارتكبت جريمة حرب بحق الشهيد السايح

رأفت: سلطات الاحتلال ارتكبت جريمة حرب بحق الشهيد السايح
صالح رأفت
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صالح رأفت: "إن دولة الاحتلال تتغطى بالدعم الأمريكي المطلق لها والصمت الدولي لمواصلة انتهاكاتها وتماديها في ارتكاب جرائمها بحق كل ما هو فلسطيني".

وأضاف في بيان له، اليوم الاثنين: " إن ما تعرض له الشهيد السايح جريمة حرب يجب على المجتمع الدولي عدم غض الطرف عنها وتحتاج إلى وقفة جدية وحقيقية لمحاسبة ومعاقبة إسرائيل على ممارساتها الاجرامية بحق الشعب الفلسطيني".

كما ونعى رأفت الشهيد بسام السايح المحتجز منذ شهر تشرين الأول 2015 في سجون دولة الاحتلال والذي استشهد أمس الاحد في معتقلات الظلم على مذبح الحرية والتضحية والفداء، ولفت أن المعركة مع الاحتلال لن تتوقف وأنها مستمرة حتى انهاء الاحتلال وتحرير كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 وفقا للقرار الاممي 242.

وطالب المؤسسات الدولية ذات الشأن والمعنية بحقوق الإنسان لمناصرة الاسرى الفلسطينيين الذين تحتجزهم إسرائيل في مخالفة منها للقوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، والذين يعانون ويلات الظلم والقسوة والإهمال الطبي والقتل الممنهج من سلطات الاحتلال لإرهاب الشعب الفلسطيني، حيث وصل عدد شهداء الحركة الاسيرة في السجون الإسرائيلية 221 شهيد إلى اليوم وأن هناك عدد منهم في وضع صحي خطر يهدد حياتهم إن استمرت سلطات الاحتلال بنهجها الاجرامي اتجاه الاسرى المرضى والذي يبلغ عددهم 700 اسير مريض.

ودعا رأفت المجتمع الدولي إلى إلزام دولة الاحتلال الإسرائيلي باحترام الاتفاقيات الدولية التي تحفظ للأسرى حقوقهم اثناء الصراعات، كما دعا السكرتير العام للأمم المتحدة والأمم المتحدة إلى توفير الحامية الدولية العاجلة للشعب الفلسطيني.

أخبار ذات صلة

تفاصيل خطاب الرئيس عباس بالأمم المتحدة نهاية الشهر

تفاصيل خطاب الرئيس عباس بالأمم المتحدة نهاية الشهر

عشراوي تؤكد على محورية دور الصين عالميا وتأثيرها على الساحة الدولية

عشراوي تؤكد على محورية دور الصين عالميا وتأثيرها على الساحة الدولية

حمد تنظم جلسة نقاش للمؤسسات النسوية مع النائب العام

حمد تنظم جلسة نقاش للمؤسسات النسوية مع النائب العام

الشرطة تعتقل أحد المشتبه بهم في جريمة مقتل مواطن بجنين

الشرطة تعتقل أحد المشتبه بهم في جريمة مقتل مواطن بجنين

النائب العام: استمعنا لعدد كبير من الشهود بقضية &#34;إسراء غريب&#34; وسننشر النتائج

النائب العام: استمعنا لعدد كبير من الشهود بقضية "إسراء غريب" وسننشر النتائج

الرئيس عباس: فلسطين تولي اهتماما كبيرا بالمبدعين والمخترعين

الرئيس عباس: فلسطين تولي اهتماما كبيرا بالمبدعين والمخترعين

هيئة الأسرى: العليا الاسرائيلية تعطي صلاحيات &#34;للقائد العسكري&#34; باحتجاز جثامين الشهداء

هيئة الأسرى: العليا الاسرائيلية تعطي صلاحيات "للقائد العسكري" باحتجاز جثامين الشهداء

مصرع مواطن في حادث سير وقع برام الله والشرطة تحقق

مصرع مواطن في حادث سير وقع برام الله والشرطة تحقق

التعليقات

الدنيا حكايات

فساد مدير عام الوزارة

فساد مدير عام الوزارة

شؤون فلسطينية

عشراوي تؤكد على محورية دور الصين عالميا وتأثيرها على الساحة الدولية

عشراوي تؤكد على محورية دور الصين عالميا وتأثيرها على الساحة الدولية

حمد تنظم جلسة نقاش للمؤسسات النسوية مع النائب العام

حمد تنظم جلسة نقاش للمؤسسات النسوية مع النائب العام

الشرطة تعتقل أحد المشتبه بهم في جريمة مقتل مواطن بجنين

الشرطة تعتقل أحد المشتبه بهم في جريمة مقتل مواطن بجنين

الرئيس عباس: فلسطين تولي اهتماما كبيرا بالمبدعين والمخترعين

الرئيس عباس: فلسطين تولي اهتماما كبيرا بالمبدعين والمخترعين

هيئة الأسرى: العليا الاسرائيلية تعطي صلاحيات &#34;للقائد العسكري&#34; باحتجاز جثامين الشهداء

هيئة الأسرى: العليا الاسرائيلية تعطي صلاحيات "للقائد العسكري" باحتجاز جثامين الشهداء

مصرع مواطن في حادث سير وقع برام الله والشرطة تحقق

مصرع مواطن في حادث سير وقع برام الله والشرطة تحقق

حزب الشعب: على السلطة الفلسطينية العمل على مقاضاة إسرائيل بالجنايات الدولية

حزب الشعب: على السلطة الفلسطينية العمل على مقاضاة إسرائيل بالجنايات الدولية

مهدي: عمليات مناظير الولادة تشهد تطورا سريعا بتقديم خدمة أقل ألماً للمريضات

مهدي: عمليات مناظير الولادة تشهد تطورا سريعا بتقديم خدمة أقل ألماً للمريضات

منوعات

مقدمة برامج دينية تتعرّض لهجوم بعد مشاركتها في حملة دعائية

مقدمة برامج دينية تتعرّض لهجوم بعد مشاركتها في حملة دعائية

شاهد: كيف تبدد حلم إليسا بالزواج والأمومة عبر السنوات؟

شاهد: كيف تبدد حلم إليسا بالزواج والأمومة عبر السنوات؟

بتسريحة شعر جديدة ومكياج صاخب.. شاهد أحدث ظهور لـ سوسن بدر

بتسريحة شعر جديدة ومكياج صاخب.. شاهد أحدث ظهور لـ سوسن بدر

حلا شيحة تكشف عن بطنها في جلسة تصوير تثير الجدل

حلا شيحة تكشف عن بطنها في جلسة تصوير تثير الجدل

ممثلة روسية تتحدى المصريين برقصة &#34;سلام الجدعان&#34;

ممثلة روسية تتحدى المصريين برقصة "سلام الجدعان"

&#34;الابتسامة بتكفي&#34;.. ابنه هيفاء وهبي بإطلالة جديدة ومتابعين: &#34;بتقلدي أمك&#34;

"الابتسامة بتكفي".. ابنه هيفاء وهبي بإطلالة جديدة ومتابعين: "بتقلدي أمك"

صورة نادرة للأميرة ديانا وهي تمنح وردة لطالب بمدرسة في القاهرة

صورة نادرة للأميرة ديانا وهي تمنح وردة لطالب بمدرسة في القاهرة

والدة حلا الترك تكسر الصمت وتهاجم دنيا بطمة بالدموع

والدة حلا الترك تكسر الصمت وتهاجم دنيا بطمة بالدموع

فنانة سورية تتلقى صدمة العمر من زوجها.. وهكذا كانت ردة فعلها المفاجئة

فنانة سورية تتلقى صدمة العمر من زوجها.. وهكذا كانت ردة فعلها المفاجئة

مُذيعة تُهين ميغان ماركل: &#34;لا تليق بالعائلة الملكية ومنافقة&#34;

مُذيعة تُهين ميغان ماركل: "لا تليق بالعائلة الملكية ومنافقة"

عربي

قتلى وجرحى بقصف مجهول المصدر لفصائل عراقية بسوريا

قتلى وجرحى بقصف مجهول المصدر لفصائل عراقية بسوريا

تُكشف لأول مرة.. تفاصيل حوارات فريق قتل جمال خاشقجي

تُكشف لأول مرة.. تفاصيل حوارات فريق قتل جمال خاشقجي

غموض يلف وفاة قيادي سابق في حزب الله

غموض يلف وفاة قيادي سابق في حزب الله

مصرع أكثر من 11 شخصاً بانقلاب حافلة جراء سيول بالمغرب

مصرع أكثر من 11 شخصاً بانقلاب حافلة جراء سيول بالمغرب