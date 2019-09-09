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فلسطين تدعو العالم لتبنى استراتيجية متكاملة للحفاظ على التجانس البيئي

فلسطين تدعو العالم لتبنى استراتيجية متكاملة للحفاظ على التجانس البيئي
رام الله - دنيا الوطن
افتتح اليوم الاثنين في مدينة نويدا قرب العاصمة الهندية نيو دلهي الاجتماع الوزاري للمؤتمر الرابع عشر لإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر بحضور ممثلين عن 160دولة وممثلين عن منظمات المجتمع المدني المختصة.

وافتتحت أعمال الاجتماع الوزاري الرفيع المستوى برعاية وحضور رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودي .

وفى كلمته نيابة عن دولة فلسطين ومجموعة ال77والصين أكد وزير الزراعة الفلسطينى رياض عطاري ان المجموعة تدعم الأجندة 2030وضرورة حماية كوكب الأرض من التدهور من خلال الاستخدام والإنتاج المستدامين والحد من التدهور البيئي وزيادة القدرة على المقاومة وتقليل خطر الكوارث ووقف تدهور التنوع الحيوي 

وقال الوزير عطاري (ان الحرب ضد التصحر له آثار عميقة على الحد من الفقر والجوع والصراعات على المصادر كما أنه يحفز النمو الاقتصادي بطريقة مستدامة ).

وأكد وزير الزراعة الفلسطينى في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري ان مجموعة ال77والصين تدعو كل الأطراف لدعم تطبيق الاتفاقية في جميع الاتجاهات خصوصا الترويج لتبادل المعرفة وزيادة التعاون الإقليمي والدولي في مجالات مكافحة التصحر وتدهور الأراضي وضرورة إيجاد قنوات تمويلية كافية يمكن التنبؤ بها وتسهيل اتجاهاتها.

وترأس د رياض عطاري وزير الزراعة الفلسطينى الوفد الفلسطينى الذي ضم سفير دولة فلسطين لدى الهند عدنان ابو الهيجاء وحسام طليب مدير عام الغابات في وزارة الزراعة وعبد الرازق ابو جزر المستشار الإعلامي في سفارة فلسطين بالهند.
وفي كلمة له أمام الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري أشار رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودي إلى التحولات الاستراتيجية التى اعتمدتها بلاده بشأن مكافحة التصحر والتنمية الزراعية والبشرية والعمل على تحسبن المناخ .

وحذر مودي من أخطار التصحر داعيا للعمل بين كل المؤسسات المختصة للحفاظ على تجانس البيئة بكل مكوناتها .
وخلال الجلسة القى كذلك رؤساء العديد من المجموعات كلمات لهم التى حثتت للحفاظ على البيئة ومكافحة التصحر وتوفير الإمكانيات الدولية اللازمة لتحقيق الأهداف المرجوة التى رسمتها اتفاقية الأمم المتحدة المتعددة الأطراف لمواجهة التصحر .

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