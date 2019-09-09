والد المعتقل مالك اشتيه يناشد المنظمات الحقوقية التدخل لإطلاق سراح نجله

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

ناشد بلال اشتية والد المعتقل مالك اشتية من قرية تل غرب نابلس، المنظمات الحقوقية والإنسانية لضرورة الإفراج عن ابنه بعد اعتقاله فجر اليوم الإثنين.



وأوضح اشتية أن ابنه في حالة خطرة إذ أنه يعاني من مشاكل في القلب، وظهرت هذه المشاكل نتيجة الأوضاع الصعبة والمتوترة داخل البيت وذلك بسبب اعتقال أشقائه معاذ ومجد.



ونوه اشتية أن ابنه مالك يعيش حياة جامعية عادية، واعتقله الاحتلال دون سبب، حيث تم اعتقاله خمس مرات سابقاً.



ويأتي اعتقال اشتية بعد ساعات من خروجه من مستشفى العربي التخصصي في نابلس الذي دخله بسبب تعرضه لنوبة قلبية قبل يومين.