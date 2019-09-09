الرئيس عباس: فلسطين تولي اهتماما كبيرا بالمبدعين والمخترعين

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

افتتح رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الإثنين، أعمال المنتدى الوطني الرابع "الثورة الصناعية الرابعة"، الذي ينظمه المجلس الاعلى للإبداع والتميز في قاعات جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني في البيرة.



وجال الرئيس، في أقسام المنتدى واطلع على أهم الاختراعات والانجازات التي حققها المبدعون والرواد الشباب، مؤكدا ضرورة توفير كافة الإمكانيات لدعمهم وإيصال رسائلهم إلى العالم، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).



وأكد على أن فلسطين تولي اهتماما كبيرا بالمبدعين والمخترعين، ومن أجل ذلك قامت بإنشاء مؤسسة الإبداع والتميز.



ورافق الرئيس: نائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، ورئيس ديوان الرئاسة انتصار ابو عمارة.