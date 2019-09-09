هيئة الأسرى: اقتحام لمعتقل " جلبوع" والاعتداء على الأسرى

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ظهر الإثنين، أن معتقل "جلبوع" يتعرض في هذ الأثناء لاقتحام من قبل إدارة السجن المعززة بوحدات القمع الخاصة.



وأوضحت الهيئة أن الأسرى تفاجئوا باقتحام الأقسام، وباشرت وحدات القمع بالاعتداء على الأسرى بالضرب والتنكيل.



وأضافت الهيئة أن الأسرى قاموا باغلاق أقسام السجن وأعلنوا حالة الاستنفار التام، وهناك توتر شديد وغليان في صفوف الأسرى.