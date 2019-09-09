قوات القمع تقتحم معتقل (جلبوع) وتعتدي على الأسرى
رام الله - دنيا الوطن
قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الاثنين: إن وحدات القمع الخاصة التابعة لإدارة المعتقلات، اعتدت على الأسرة في معتقل (جلبوع).
وأوضحت الهيئة في بيان صحفي اليوم الإثنين: أن وحدات القمع اعتدت بالضرب على بعض الأسرى ونكلت بهم.
وأضافت: أن الأسرى قاموا بإغلاق أقسام السجن وأعلنوا حالة الاستنفار التام، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الاثنين: إن وحدات القمع الخاصة التابعة لإدارة المعتقلات، اعتدت على الأسرة في معتقل (جلبوع).
وأوضحت الهيئة في بيان صحفي اليوم الإثنين: أن وحدات القمع اعتدت بالضرب على بعض الأسرى ونكلت بهم.
وأضافت: أن الأسرى قاموا بإغلاق أقسام السجن وأعلنوا حالة الاستنفار التام، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
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