قوات القمع تقتحم معتقل (جلبوع) وتعتدي على الأسرى

قوات قمع إسرائيلية في السجون - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الاثنين: إن وحدات القمع الخاصة التابعة لإدارة المعتقلات، اعتدت على الأسرة في معتقل (جلبوع).



وأوضحت الهيئة في بيان صحفي اليوم الإثنين: أن وحدات القمع اعتدت بالضرب على بعض الأسرى ونكلت بهم.



وأضافت: أن الأسرى قاموا بإغلاق أقسام السجن وأعلنوا حالة الاستنفار التام، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).