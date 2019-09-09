شؤون فلسطينية

"العليا الإسرائيلية" تجيز للجيش احتجاز جثامين الفلسطينيين لأغراض التفاوض

"العليا الإسرائيلية" تجيز للجيش احتجاز جثامين الفلسطينيين لأغراض التفاوض
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت قناة (ريشت كان) الإسرائيلية، أن المحكمة العليا أجازت للجيش الإسرائيلي، احتجاز جثامين الفلسطينيين لأغراض التفاوض.

ووفق القرار، فإن المحكمة منحت الجيش صلاحية استمرار احتجاز جثامين الشهداء، لإجراء مفاوضات حول مبادلتهم بالجنود الأسرى في غزة.

وقال محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين، محمد محمود: إن "المحكمة الاسرائيلية العليا" منحت صلاحية للقائد العسكري باحتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين، بغرض التفاوض مع التنظيمات الفلسطينية لاستراد الجنود المحتجزين في القطاع، وفق ما نقلت وكالة (الرأي) المحلية الحكومية بغزة.


أخبار ذات صلة

رأفت: سلطات الاحتلال ارتكبت جريمة حرب بحق الشهيد السايح

رأفت: سلطات الاحتلال ارتكبت جريمة حرب بحق الشهيد السايح

فلسطين تدعو العالم لتبنى استراتيجية متكاملة للحفاظ على التجانس البيئي

فلسطين تدعو العالم لتبنى استراتيجية متكاملة للحفاظ على التجانس البيئي

والد المعتقل مالك اشتيه يناشد المنظمات الحقوقية التدخل لإطلاق سراح نجله

والد المعتقل مالك اشتيه يناشد المنظمات الحقوقية التدخل لإطلاق سراح نجله

قوات القمع تقتحم معتقل (جلبوع) وتعتدي على الأسرى

قوات القمع تقتحم معتقل (جلبوع) وتعتدي على الأسرى

الخارجية: جهودنا متواصلة لمحاسبة المسؤولين عن جرائم إعدام الأسرى

الخارجية: جهودنا متواصلة لمحاسبة المسؤولين عن جرائم إعدام الأسرى

(فدا): استشهاد الأسير بسام السايح جريمة اغتيال كبرى

(فدا): استشهاد الأسير بسام السايح جريمة اغتيال كبرى

الخارجية: سياسة الترهيب والتخريب لن تنال من صمود شعبنا وتمسكه بحقوقه

الخارجية: سياسة الترهيب والتخريب لن تنال من صمود شعبنا وتمسكه بحقوقه

مركز الميزان يحمل سلطات الاحتلال المسؤولية عن وفاة المعتقل بسام السايح

مركز الميزان يحمل سلطات الاحتلال المسؤولية عن وفاة المعتقل بسام السايح

التعليقات

الدنيا حكايات

فساد مدير عام الوزارة

فساد مدير عام الوزارة

شؤون فلسطينية

فلسطين تدعو العالم لتبنى استراتيجية متكاملة للحفاظ على التجانس البيئي

فلسطين تدعو العالم لتبنى استراتيجية متكاملة للحفاظ على التجانس البيئي

قوات القمع تقتحم معتقل (جلبوع) وتعتدي على الأسرى

قوات القمع تقتحم معتقل (جلبوع) وتعتدي على الأسرى

الخارجية: جهودنا متواصلة لمحاسبة المسؤولين عن جرائم إعدام الأسرى

الخارجية: جهودنا متواصلة لمحاسبة المسؤولين عن جرائم إعدام الأسرى

(فدا): استشهاد الأسير بسام السايح جريمة اغتيال كبرى

(فدا): استشهاد الأسير بسام السايح جريمة اغتيال كبرى

الخارجية: سياسة الترهيب والتخريب لن تنال من صمود شعبنا وتمسكه بحقوقه

الخارجية: سياسة الترهيب والتخريب لن تنال من صمود شعبنا وتمسكه بحقوقه

مركز الميزان يحمل سلطات الاحتلال المسؤولية عن وفاة المعتقل بسام السايح

مركز الميزان يحمل سلطات الاحتلال المسؤولية عن وفاة المعتقل بسام السايح

إصابة صحفي بمواجهات مع قوات الاحتلال على المدخل الشمالي للبيرة

إصابة صحفي بمواجهات مع قوات الاحتلال على المدخل الشمالي للبيرة

هيئة الأسرى: &#34;لجنة الإفراج المبكر&#34; تقرر الإفراج عن الأسير خالد ضراغمة

هيئة الأسرى: "لجنة الإفراج المبكر" تقرر الإفراج عن الأسير خالد ضراغمة

منوعات

مقدمة برامج دينية تتعرّض لهجوم بعد مشاركتها في حملة دعائية

مقدمة برامج دينية تتعرّض لهجوم بعد مشاركتها في حملة دعائية

شاهد: كيف تبدد حلم إليسا بالزواج والأمومة عبر السنوات؟

شاهد: كيف تبدد حلم إليسا بالزواج والأمومة عبر السنوات؟

بتسريحة شعر جديدة ومكياج صاخب.. شاهد أحدث ظهور لـ سوسن بدر

بتسريحة شعر جديدة ومكياج صاخب.. شاهد أحدث ظهور لـ سوسن بدر

حلا شيحة تكشف عن بطنها في جلسة تصوير تثير الجدل

حلا شيحة تكشف عن بطنها في جلسة تصوير تثير الجدل

ممثلة روسية تتحدى المصريين برقصة &#34;سلام الجدعان&#34;

ممثلة روسية تتحدى المصريين برقصة "سلام الجدعان"

&#34;الابتسامة بتكفي&#34;.. ابنه هيفاء وهبي بإطلالة جديدة ومتابعين: &#34;بتقلدي أمك&#34;

"الابتسامة بتكفي".. ابنه هيفاء وهبي بإطلالة جديدة ومتابعين: "بتقلدي أمك"

صورة نادرة للأميرة ديانا وهي تمنح وردة لطالب بمدرسة في القاهرة

صورة نادرة للأميرة ديانا وهي تمنح وردة لطالب بمدرسة في القاهرة

والدة حلا الترك تكسر الصمت وتهاجم دنيا بطمة بالدموع

والدة حلا الترك تكسر الصمت وتهاجم دنيا بطمة بالدموع

فنانة سورية تتلقى صدمة العمر من زوجها.. وهكذا كانت ردة فعلها المفاجئة

فنانة سورية تتلقى صدمة العمر من زوجها.. وهكذا كانت ردة فعلها المفاجئة

مُذيعة تُهين ميغان ماركل: &#34;لا تليق بالعائلة الملكية ومنافقة&#34;

مُذيعة تُهين ميغان ماركل: "لا تليق بالعائلة الملكية ومنافقة"

عربي

قتلى وجرحى بقصف مجهول المصدر لفصائل عراقية بسوريا

قتلى وجرحى بقصف مجهول المصدر لفصائل عراقية بسوريا

تُكشف لأول مرة.. تفاصيل حوارات فريق قتل جمال خاشقجي

تُكشف لأول مرة.. تفاصيل حوارات فريق قتل جمال خاشقجي

غموض يلف وفاة قيادي سابق في حزب الله

غموض يلف وفاة قيادي سابق في حزب الله

مصرع أكثر من 11 شخصاً بانقلاب حافلة جراء سيول بالمغرب

مصرع أكثر من 11 شخصاً بانقلاب حافلة جراء سيول بالمغرب