الخارجية: جهودنا متواصلة لمحاسبة المسؤولين عن جرائم إعدام الأسرى

رام الله - دنيا الوطن

أصدرت وزارة الخارجية والمغرتبين، بياناً صحفياً، حول جرائم إسرائيل بحق الأسرى الفلسطينيين، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الاثنين، جاء فيه:







تحمل الوزارة الحكومة الاسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة والمباشرة عن استشهاد الاسير السايح وعن نتائجها الكارثية على حياة الاسرى جميعا.





وتشدد الخارجية على انها ستعمل مع كافة المؤسسات الدولية ومؤسسات العدالة من اجل مساءلة ومحاسبة مجرمي الحرب الاسرائيليين بما فيها من خلال التواصل مع مجلس حقوق الانسان المنعقد حاليا في جنييف والياته التعاقدية والمقررين الخاصين وخاصة المقرر الخاص بالاعدام خارج نطاق القانون والمقرر الخاص بالحق في الحياة ومجموعات العمل للاعتقال التعسفي ومقرر الحق بالصحة، والتعذيب.







وتؤكد الخارجية على مسؤوليات الدول والمنظمات في وقف جرائم اسرائيل ومحاسبتها حماية للشعب الفلسطيني وحفاظا على القانون الدولي ومؤسساته.

تدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات الجريمة البشعة التي ترتكبها سلطات الإحتلال بحق اسرانا الابطال والتي تتمثل باعتماد قوانين وتشريعات عنصرية بحقهم و سياسة القمع والتنكيل وتعمد الاهمال الطبي لصحتهم، تلك الجريمة التي راح ضحيتها الشهيد الاسير بسام السايح ٤٧ عاما من نابلس مساء أمس، والتي تتواصل فصولها وحلقات القتل والاغتيال فيها ضد عشرات الاسرى.بدورها تواصل الوزارة بذل اقسى جهودها مع المحكمة الجنائية الدولية للاسراع في فتح تحقيق بجرائم الاحتلال المتواصلة بحق شعبنا وارضه وممتلكاته ومقدساته بما فيها جريمة اعدام الشهيدالسايح.