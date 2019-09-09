إصابة صحفي بمواجهات مع قوات الاحتلال على المدخل الشمالي للبيرة

اعتداء على صحفي - ارشيف

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب صحفي، بعد مواجهات عنيفة اندلعت ظهر اليوم، الاثنين، بين الشبان وجنود الاحتلال الإسرائيلي، على المدخل الشمالي لمدينة البيرة، احتجاجاً على استشهاد الأسير بسام السائح.



ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية، بأن عشرات الشبان وصلوا المدخل الشمالي للبيرة، بعد وقفة دعا إليها مجلس الطلبة في جامعة بيرزيت، وانطلقت المسيرة من دوار المنارة مرددة هتافات الغضب والمساندة للأسرى.