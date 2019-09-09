نتنياهو يفشل في تمرير قانون الكاميرات في كنيست



وأضافت: أن القانون لن يتم تقديمه للتصويت عليه في الجلسة الكاملة لـ (كنيست) بعد عدم التوافق عليه في اللجنة التحضيرية.





وبذلك فشل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو في تمرير هذا القانون، والذي كان يطمح لإنجازه خلال الانتخابات المقبلة.



وكانت مديرة لجنة الانتخابات المركزية، أورلي عادس حذرت من تمرير قانون الكاميرات، معتبرة أنه سيحدث حالة من الفوضى والبلبلة في مراكز الاقتراع، وقد يؤدي إلى إغلاق بعضها في يوم الانتخابات.



وقالت عادس في تصريحات إذاعية اليوم: إن إدخال الكاميرات إلى مراكز الاقتراع يشكل تغييراً دراماتيكياً في عمل لجنة الانتخابات، وإنه قد يعرقل سير الانتخابات في الميدان.



رام الله - دنيا الوطنأفادت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، أن قانون الكاميرات سقط، ولن يتم تقديمه للتصويت عليه في (كنيست).