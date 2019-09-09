دولي

لماذا تم تعليق النشاط في جميع السفارات الإسرائيلية بالعالم؟

لماذا تم تعليق النشاط في جميع السفارات الإسرائيلية بالعالم؟
رام الله - دنيا الوطن
قال دبلوماسي إسرائيلي بارز، بعد تعليق أنشطة وزارة الخارجية الإسرائيلية في جميع سفاراتها في العالم، أمس، إن ما يحدث، وخاصة ما لا يحدث في وزارة الخارجية، يعد انتهاكًا مباشرًا للأمن القومي لإسرائيل.

وقال: "بعد بضع سنوات فقط سيفهمون عواقب الضرر الشديد منذ أوائل عام 2019 وبكل قوة منذ صدور التوجيه الجديد، أمس". وعلى سبيل المثال، يعني الوضع الجديد، حسب المسؤول، "تمرير 20 قرارًا معاديًا لإسرائيل في اجتماع الهيئة العامة للأمم المتحدة في نهاية الشهر، لأن الدبلوماسيين الذين كان من المفترض أن يساعدوا على التصدي لها، تم منعهم من السفر والعمل. لن يكون هناك من يشرح سبب معارضة إسرائيل لعقد اجتماع بين الرئيس ترامب والرئيس الإيراني حسن روحاني. وسيتم إيقاف المعركة ضد BDS".

وأضاف المسؤول الإسرائيلي: أن "هذه مجرد بعض الأضرار الفورية للوضع الجديد"، وفي الوقت نفسه، قال أحد سفراء إسرائيل في العالم مؤخرًا لصحيفة (يسرائيل هيوم) إنه وزملاءه لا يتقاضون رواتبهم بانتظام منذ عدة أشهر.

يأتي ذلك نتيجة توقف النشاط العام في وزارة الخارجية، الذي أعلنه أمس محاسب وزارة الخارجية يوسي شتراوس. وفي برقية بعث بها إلى جميع ممثلي وزارة الخارجية في العالم، أمر المحاسب "بالوقف الفوري" لجميع الأنشطة بسبب عجز مالي في الوزارة يصل إلى مئات ملايين الشواكل. وجرت، أمس، محادثات بين وزارة الخارجية ووزارة المالية لإيجاد حل، لكنها فشلت.

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