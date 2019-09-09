دغلس: هناك تصعيد خطير تنفذه حكومة الاحتلال بالضفة بضوء أخضر من ترامب

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خاص دنيا الوطن - أحمد العشي

قال غسان دغلس، مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية: "من الواضح أن هناك تصعيد خطير تنفذه حكومة الاحتلال الاسرائيلي بضوء اخضر من الادارة الامريكية، فهناك تمرد من قبل نتيناهو وترامب على قرارات الشرعية الدولية، وتغييب للمنظومة الدولية".



وأضاف دغلس في تصريح لـ"دنيا الوطن": "إن زيادة عدد المستوطنين في الضفة الغربية، أصبح ثقل انتخابي بالنسبة لاي مسؤول اسرائيل، فكل متطرف يسكن المستوطنات، فهناك 315 ألف مستوطن في الضفة الغربية".



وفي السياق، بين دغلس أن طبيعة المنطقة الجغرافية في الضفة الغربية، طبيعة معقدة، فهناك العديد من المناطق في الضفة لا تستطيع ان تحمل سلاحاً للدفاع عن نفسها تجاه اجراءات الاحتلال والمستوطنين، مشيرا إلى أن الاحتلال يشن بشكل يومي حملة اعتقالات وتفتيشات وتقيم الحواجز العسكرية.



وقال: "اسرائيل تحرم المواطنين من التصاريح، حيث أن المواطن الذي يهدم منزله في الضفة الغربية أن تصادر أرضه، ويقدم شكوى، فيصادر منه التصريح، ويتم اعتقاله وتفتيشه وارهاب اهله".