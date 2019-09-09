شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى: "لجنة الإفراج المبكر" تقرر الإفراج عن الأسير خالد ضراغمة

هيئة الأسرى: "لجنة الإفراج المبكر" تقرر الإفراج عن الأسير خالد ضراغمة
الأسير خالد ضراغمة
رام الله - دنيا الوطن
قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الاثنين: إن ما تسمى "لجنة الافراج المبكر"، التي عقدت اليوم الإثنين، في معتقل "(مجدو)، قررت الإفراج عن الأسير خالد عبد الجبار محمود ضراغمة (22 عاماً) من بلدة اللبن الشرقية، جنوب نابلس.

وأوضحت الهيئة في بيان صحفي، أن اللجنة جمدت قرار الافراج عن الأسير ضراغمة لمدة أسبوع، بذريعة تقدير موقفها لتقديم استئناف على قرار الإفراج أم لا، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

يذكر أن الأسير معتقل منذ تاريخ 22/10/2018 ومحكوم بالسجن لـ 13 شهراً.

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