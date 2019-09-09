"الداخلية" بغزة تكشف آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الثلاثاء

رام الله - دنيا الوطنكشف وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الثلاثاء.وقالت الوزراة في بيان مقتضب: إن السفر للحلافات المتبقية من الثانية بالإضافة إلى الثالثة والرابعة من كشف (9/8).وطالبت بضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها، مشيراً إلى أهمية التواجد غداً الساعة 07:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.وطالبت بإحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.