الخواجا: يجب رفع الغطاء القانوني عن قادة الاحتلال وتقديمهم للمحكمة الجنائية

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

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رام الله - دنيا الوطن

حذر منسق الحملة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان صلاح الخواجا من خطورة الوضع الذي يعيشه الاسرى داخل سجون الاحتلال، لافتاً الى أن اكثر من 700 اسير مريض تطالهم سياسة الاهمال الطبي.



ودعا الخواجا في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، الى توحد الجهد الشعبي والرسمي الرافض لجرائم الاحتلال والعمل على مطالبة الدول الموقعة على اتفاقية جنيف الزام الاحتلال بهذه الاتفاقيات او عزله ورفع الغطاء القانوني عنه وتقديمه الى محكمة الجنائية الدولية انتصارا لقضية الاسرى العادلة.



ونوه الخواجا الى مؤتمر سيعقد في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل بمشاركة مؤسسات حقوقية دولية لبحث العديد من القضايا وعلى رأسها قضية الاسرى، مشيرا الى عقد مؤتمر آخر في فرنسا خلال الايام المقبلة لذات الغرض.