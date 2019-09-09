الحكومة الفلسطينية: الشهيد بسام السايح لم تتوفر له فرصة للعلاج

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رام الله - دنيا الوطن

أكد المتحدث باسم الحكومة ابراهيم ملحم، ان استشهاد الاسير بسام السايح في سجون الاحتلال جريمة اعدام ارتكبها الاحتلال حيث لم تتوفر له فرصة للعلاج، مشددا على ان هذه الجريمة توجب المساءلة الدولية واخضاع السجون للمراقبة والتفتيش.



واضاف ملحم في حديث إذاعي، ان هذه الجريمة لن تمر دون مساءلة وستضاف الى ملف الجنائية الدولية، مشددا على ان الحكومة ستطالب كافة الجهات الحقوقية بالاضطلاع بمسؤولياتها تجاه محاسبة المجرمين الذي يمارسون انتهاكاتهم بغطاء من الادارة الامريكية.