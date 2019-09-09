قوات الاحتلال تهدم غرفة زراعية في ترقوميا غرب الخليل

الاحتلال يستولي على معدات زراعية - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، غرفة زراعية بخلة سلامة في بلدة ترقوميا غرب محافظة الخليل.



ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال داهمت خلة سلامة قرب مستوطنة (ادورا) المقامة على أراضي المواطنين وممتلكاتهم في بلدة ترقوميا، وهدمت الغرفة الزراعية التي تعود ملكيتها للمزارع محمد خليل جعافرة.



وأكد رئيس بلدية ترقوميا عبد المنعم فطافطة، أن اعتداءات الاحتلال المتكررة على المزارعين في خلة سلامة تهدف إلى تهجير المزارعين والسكان من أراضيهم لصالح "مخططات استيطانية لتوسيع مستوطنتي ادورا وتيلم المقامتين على أراضي المواطنين غرب الخليل".