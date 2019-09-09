احتجاجًا على استشهاد "السايح".. الأسرى يقررون ارجاع وجبات الطعام

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت الحركة الاسيرة في سجون الاحتلال الحداد لمدة ثلاثة ايام اعتبارا من اليوم على روح الشهيد بسام السايح الذي ارتقى مكبلاً في مشفى آساف هاروفيه الاسرائيلي امس.



وقال المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه أن الأسرى في سجون الاحتلال الاسرائيلي قرروا ارجاع وجبات الطعام اليوم في خطوة احتجاجية على الاهمال الطبي المتعمد بحق الاسرى.



وحذر عبد ربه في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية صباح اليوم الاثنين، من مغبة قيام سلطات الاحتلال الاسرائيلي على احتجاز جثمان الشهيد السائح ،مشيرا الى مواصلة احتجاز جثمان الشهيد الأسير أنيس دولة منذ 39 عاما.



واكد حسن عبد ربه ان هيئة شؤون الاسرى والمحررين شرعت بإجراءات قانونية رسمية لاستعادة جثمان الشهيد السايح واخضاعه للتشريح للوقوف على الأسباب الحقيقية التي أدت لاستشهاده.



واعتبر ان استشهاد الأسير السايح في سجون الاحتلال جريمة جديدة تضاف لجرائم الاحتلال الاسرائيلي بحق الأسرى سيما المرضى منهم جراء الاهمال الطبي المتعمد بحقهم، مشددا على أن هذا الملف سيكون جزءا من الملفات المقدمة للمحكمة الجنائية

الدولية للتحقيق في جرائم الاحتلال.



يذكر أن هناك 170 أسيرا في سجون الاحتلال الاسرائيلي بحاجة لإشراف ومتابعة طبية حثيثه وعلى مدار الساعة جراء أمراض مزمنة وخطيرة يعانون منها لا سيما الاسير سامي ابو دياك.