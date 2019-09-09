نتنياهو يكشف تفاصيل جديدة حول البرنامج النووي الإيراني اليوم





وأضافت: يفكر نتنياهو في تقديم مزيد من التفاصيل حول المواقع النووية المعروفة في إيران، ولمواقع التي يُشتبه في ارتباطها بالبرنامج النووي.





يشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي قال الأسبوع الماضي، إن هذا الوقت ليس مناسباً للتفاوض مع إيران ولكن للضغط عليها فقط.



رام الله - دنيا الوطنمن المتوقع أن يكشف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو اليوم الاثنين، عن تفاصيل جديدة حول البرنامج النووي الإيراني، وفق ما نقلت (القناة 13) الإسرائيلية.ونقلت القناة عن مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى، إشارته إلى أن التفاصيل الجديدة تستند إلى معلومات استخبارية حصل عليها جهاز (موساد) خلال الاستيلاء على الأرشيف النووي لإيران.