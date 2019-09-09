الزراعة بغزة تُتلف نصف مليون بيضة فاسدة وتوضح أسباب ارتفاع أسعار الدواجن

كشف وزارة الزراعة في قطاع غزة، عن اتلافها لنصف مليون بيضة تستخدم بانتاج الدجاج اللاحم منذ بداية العام الجاري، مشيرةً إلى أن ذلك بعد اثبات التحليلات المخبرية أنها فاسدة.





وقال الناطق باسم الوزارة، أدهم البسيوني: إنه تم اتلاف هذه الكمية منذ بداية العام الجاري وحتى مطلع الشهر الحالي والتي ثبت من خلال تحليلها في مختبر الوزارة إصابتها بأمراض تجعل الصوص هزيلاً وضعيفاً ولا يصلح للتربية، مشدداً على أن ذلك يسبب خسائر كبيرة للمربينز





وأضاف البسيوني: "الوزارة تقوم بنظام رقابي عالي الجودة على استيراد بيض الدجاج اللاحم وتضعاً شروطاً لاستيراده حفاظاً على حياة المواطنين"، متابعاً: "نعمل على تفعيل التشريعات الخاصة بقطاع الدواجن لاعادة تنظيمه".





وتابع: "نأخذ عينات من شحنات البيض التي تستورد لقطاع غزة ونقوم بفحصها، حيث يتم اتلاف ما يثبت اصابته بالأمراض"، مشيراً إلى أن ما يثبت فساده يتم استصدار قرار بمنع استيراده.

وحول أسباب ارتفاع أسعار الدواجن في قطاع غزة، قال البسيوني: إن ذلك يرجع لشح دخول البيض المخصب وشح في الانتاج.





وأضاف البسيوني: "كان لدينا ارتفاع طفيف في الأسعار خلال الأيام السابقة، وإذا استمر الارتفاع سيكون هناك إجراءات للوزارة للحد من هذا الارتفاع".

خاص دنيا الوطن