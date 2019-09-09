خريشة: نطالب عقلاء العالم بوقف تسلط الادارة الأمريكية على القانون الدولي

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

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رام الله - دنيا الوطن

طالب مندوب فلسطين لدى الامم المتحدة في جنيف ابراهيم خريشة، عقلاء العالم بضرورة الحفاظ على المنظومة القانونية الدولية في ظل تسلط الادارة الامريكية على القانون والنظام الدولي ورفض تل ابيب احترام القوانين الدولية.



وقال خريشة لإذاعة (صوت فلسطين): إن المنظومة الدولية مطالبة بالزام اسرائيل بالقانون الدولي وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة.



وأكد خريشة استمرار التواصل مع الصليب الاحمر وسويسرا الراعية لاتفاقية جنيف بشأن استشهاد الاسير بسام السايح والاسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال نتيجة الاهمال الطبي من قبل ادارة سجون الاحتلال، وتنصل اسرائيل من الرعاية الطبية لهم وفق المادتين 147 و 148 من اتفاقية جنيف.