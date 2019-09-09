وزير العدل يتحدث عن قضية إسراء غريب

رام الله - دنيا الوطنأكد وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالده، أن التقرير النهائي للطب العدلي حول نتائج التشريح للمرحومة اسراء غريب سيسلم الى النيابة العامة غدًا، مشيرًا إلى أن أسباب تأخير صدور نتائج التشريح يعود لحين وصول نتائج تقرير الانسجة من المملكةالاردنية الهاشمية.وأوضح الشلالده أن الطبيب الشرعي المكلف بتشريح جثمان إسراء غريب هو الدكتور أشرف القاضي من النيابة العامة وهو اختصاصي الطب الشرعي في بيت لحم، وفق ما نقلت إذاعة (صوت فلسطين).إلى ذلك، نفى الشلالده، ما تم تداوله عبر بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول وجود اي علاقة او ربط بين قيام ثلاثة من الأطباء الشرعيين في الوزارة بتقديم استقالاتهم، بقضية إسراء غريب.واوضح وزير العدل، أن استقالة الأطباء الثلاثة تأتي نتيجة لوجود مخالفات لديهم، وصدور عقوبات تأديبية بحق بعضهم، معتبرًا أن الربط بين القضيتين يعتبر مسًا بالسلطة الوطنية وليس بالطب الشرعي لأنها قضية رأي عام ولا يجوز اقحامها بمسائل أخرى.