القناة 13: إحباط تهريب شحنة من لفات القماش عبر كرم أبو سالم

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت القناة 13، ان الجيش الإسرائيلي أحبط أمس الأحد، محاولة تهريب شحنة من لفات القماش عبر معبر كرم أبو سالم التجاري جنوب قطاع غزة.



وزعمت القناة ذاتها، أن الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة يمكن أن تستخدم لفات القماش لخياطة الزي العسكري.