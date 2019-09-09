"الشعبية"تهنئ نادي خدمات رفح لفوزه ببطولة دوري الشهيد غسان كنفاني لكرة السلة

رام الله - دنيا الوطنفي حضور جماهيري كبير توّج نادي خدمات رفح بكأس غزة لكرة السلة الذي يحمل اسم الشهيد الأديب المناضل "غسان كنفاني" برعاية مؤسسة أمواج الرياضية، لأول مرة في تاريخه بعد فوزه على خدمات البريج بنتيجة 74/72 في المباراة النهائية التي أقيمت على صالة الشهيد سعد صايل بحضور لفيف من الشخصيات الوطنية، والرياضية، يتقدمهم عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية جميل مزهر وأعضاء من اللجنة المركزية للجبهة، ورئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة السيد/ عبد السلام هنية، ونائب رئيس اللجنة الأولمبية الدكتور/ أسعد المجدلاوي، ونائب رئيس اتحاد السلة السيد/ خليل أبو شمالة، وعضو الاتحاد السيد/ عبد الرحيم مهنا، والأمين العام للاتحاد السيد/ محمد عاشور، ورئيس نادي خدمات البريج السيد/ عدنان عيسى، ورئيس نادي خدمات رفح السيد/ جمال حرب.وهنأ الرفيق مزهر نادي خدمات رفح بالفوز ببطولة الدوري لأول مرة في تاريخه، هذه البطولة التي لاقت رواجاً واهتماماً من أبناء شعبنا في القطاع، والتي تحمل اسم الشهيد القائد غسان.وشكر مزهر كلاً المساهمين في إنجاح هذه البطولة المميزة، التي حملت اسم قائد وطني جبهاوي ثوري وتقدمي وهو أديب الثورة الفلسطينية الرفيق الشهيد غسان كنفاني، مشيراً أنها كانت مبادرة رائعة من القائمين على هذه البطولة، بأن توسم هذه البطولة باسم هذا الايقونة والرمز الثوري الكبير، وأهمية ربط الرياضة الفلسطينية بالنضال الوطني.كما أشاد بالروح والأخلاق الرياضية التي سادت خلال البطولة من مختلف الفرق الرياضية، بالإضافة إلى التشجيع الرياضي وبعد الجماهير عن التعصب، ما يؤكد حرصهم وتأكيدهم على أن التحلي بالاخلاق الرياضية والوطنية، مشدداً أن الجميع خرج فائزاً من هذه البطولة.وتوجه بالشكر لكل الفرق المشاركة بالبطولة، متمنياً لهم التوفيق والنجاح ، معاهداً جماهير شعبنا بأن تواصل الجبهة الشعبية دعم مجالات الرياضة المختلفة، وبأنها لن تدخر جهداً في دعم كافة الأنشطة الرياضية وخصوصاً التي تسعى لتعزيز قيمنا وهويتنا الوطنية والتي تحمل أسماء رموزنا الوطنية.وتقدم مزهر الشكر الجزيل والتقدير العميق لكل من ساهم في إنجاح هذا العرس الرياضي الوطني الرائع والمميز من داعمين وراعين ومساهمين، وفي مقدمتهم الاتحاد الفلسطيني لكرة السلة، اللجنة الأولمبية، وشبكة أمواج الرياضية، بالإضافة إلى الجمهور، والحكام، واللاعبين، ولجنة النظام.