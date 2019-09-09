المحكمة العسكرية بغزة تُمهل "أبو دلال" عشرة أيام لتسليم نفسه

رام الله - دنيا الوطنأمهلت المحكمة العسكرية الدائمة التابعة لهيئة القضاء العسكري المتهم فتحي هاني ابو دلال، عشرة أيام من تاريخ يوم أمس الأحد 8 سبتمبر لتسليم نفسه للقضاء العسكري.وشددت المحكمة أنه في حال عدم تسليم نفسه للعدالة ويعتبر فار من وجه العدالة وسيحاكم غيابياً.وقالت: إنه على كل من يعلم بمحل وجوده أن يخبر عنه معتبرةً من لا يبلغ عنه متستراً على مجرم فار من وجه العدالة، وفق تعبير المحكمة.