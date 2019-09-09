المحكمة العسكرية بغزة تُمهل "أبو دلال" عشرة أيام لتسليم نفسه
رام الله - دنيا الوطن
أمهلت المحكمة العسكرية الدائمة التابعة لهيئة القضاء العسكري المتهم فتحي هاني ابو دلال، عشرة أيام من تاريخ يوم أمس الأحد 8 سبتمبر لتسليم نفسه للقضاء العسكري.
وشددت المحكمة أنه في حال عدم تسليم نفسه للعدالة ويعتبر فار من وجه العدالة وسيحاكم غيابياً.
وقالت: إنه على كل من يعلم بمحل وجوده أن يخبر عنه معتبرةً من لا يبلغ عنه متستراً على مجرم فار من وجه العدالة، وفق تعبير المحكمة.
أمهلت المحكمة العسكرية الدائمة التابعة لهيئة القضاء العسكري المتهم فتحي هاني ابو دلال، عشرة أيام من تاريخ يوم أمس الأحد 8 سبتمبر لتسليم نفسه للقضاء العسكري.
وشددت المحكمة أنه في حال عدم تسليم نفسه للعدالة ويعتبر فار من وجه العدالة وسيحاكم غيابياً.
وقالت: إنه على كل من يعلم بمحل وجوده أن يخبر عنه معتبرةً من لا يبلغ عنه متستراً على مجرم فار من وجه العدالة، وفق تعبير المحكمة.
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