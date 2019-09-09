الجيش الإسرائيلي: رصد إطلاق عدة قذائف صاروخية من الأراضي السورية





وأضاف في بيان مقتضب: تم إطلاق هذه القذائف من قبل عناصر ميليشيا شيعية تابعة لقوة القدس الإيرانية، من الأراضي السورية في ضواحي دمشق.



وقال: "الجيش الإسرائيلي يعتبر النظام السوري مسؤولاً عن أي عمل يحدث من أراضيه".



رام الله - دنيا الوطنقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: إنه تم رصد إطلاق عدة قذائف صاروخية من الأراضي السورية لم تعبر الحدود إلى إسرائيل.