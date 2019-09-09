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الجيش الإسرائيلي: رصد إطلاق عدة قذائف صاروخية من الأراضي السورية

الجيش الإسرائيلي: رصد إطلاق عدة قذائف صاروخية من الأراضي السورية
حدود بين سوريا إسرائيل - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: إنه تم رصد إطلاق عدة قذائف صاروخية من الأراضي السورية لم تعبر الحدود إلى إسرائيل.

وأضاف في بيان مقتضب: تم إطلاق هذه القذائف من قبل عناصر ميليشيا شيعية تابعة لقوة القدس الإيرانية، من الأراضي السورية في ضواحي دمشق.

وقال: "الجيش الإسرائيلي يعتبر النظام السوري مسؤولاً عن أي عمل يحدث من أراضيه".

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