اوقاف بيت لحم تتابع اعمال تسوية اراضيها وتتفقد مساجد المحافظة





رام الله - دنيا الوطنقال مدير عام اوقاف بيت لحم محمد ابو شيخة ان مديريته تتابع اولا باول اعمال التسوية الجارية بعدة مناطق بالمحافظة، للوقوف على ما تم انجازه، ومتابعة الاعمال الجارية بمواقع اخرى،لتثبيت حصص الوقف بشكل سليم .وبين ان طاقم المديرية زار مكتب تسوية بيت فجار وتم تقديم الادعاءات الخاصة بالأملاك الوقفية في البلدة حفظا لحق الوقف الإسلامي ،ومكتب التسوية في جورة الشمعة وتم تقديم الادعاءات الخاصة بمسجد الامام الشافعي والمقبرة الإسلامية من أراضي البيضة في واد رحال.وفي جناتا اجتمع وفد الاوقاف بمدير مكتب التسوية وجرى بحث الاحواض التي انتهت فيها اعمال المساحة وتحديد قطع الأراضي الوقفية فيها وعلى اثر كذلك قام الوفد بزيارة ميدانية لتلك المواقع يرافقهم الأخ ربحي موسى الهريمي معرف التسوية، للوقوف على رقبة الأرض ومعاينة حدودها تمهيدا لتقديم الادعاءات فيها حسب الأصول حيث شملت هذه الجولة زيارة مسجد حمزة بن عبد المطلب ومسجد أبو انجيم القديم ومقام ابو انجيم ومقام احمد البدوي ومسجد المهاجرين والمقابر الإسلامية في بلدة أبو انجيم ومسجد حرملة ومصعب بن عمير في بلدة حرملة ).وفي سياق متصل تفقدت دائرة المساجد كل من مسجد بيت فجار الكبير وابو عبيدة و الصفا والجهاد والمسجد العمري و مسجد النور، مسجد القعقاع بن عمرو في مدينة بيت ساحور ومسجد طارق بن زياد ومسجد حمزة بن عبد المطلب، وقال الشيخ محمد صلاح مدير المساجد الذي يرافقه عدد من مفتشي المساجد ودائرة شؤون الأوقاف ان متابعة المساجد ضرورية سواء من ناحية ضبط العمل، ومتابعة النظافة والكهرباء والماء، داعين المواطنين الى ضرورة المحافظة على النظافة والحد من الاستهلاك للماء والكهرباء.