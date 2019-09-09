قتلى وجرحى بقصف مجهول المصدر لفصائل عراقية بسوريا

رام الله - دنيا الوطن

نقل موقع (روسيا اليوم)، عن مصدر أمني عراقي في قوات حرس الحدود، قوله: إن فصائل عراقية مسلحة تعرضت للقصف داخل الحدود السورية من قبل طيران لم يحدد بعد.



وأوضح الموقع، أن ليلة الاثنين شهدت تعرض فصائل شيعية مسلحة لا يعرف إن كانت منضوية تحت لواء الحشد الشعبي أم لا للقصف، مشيراً إلى أن القصف أوقع عدداً من القتلى والجرحى، لكن لم يتم التأكد من الأعداد حتى الآن.وأشار الموقع، إلى أن "الضربات الجوية كان عددها خمس ضربات، والوقت بين ضربة وأخرى لم يتجاوز الدقيقة الواحدة"، مضيفاً أن "القصف كان داخل منطقة ألبو كمال السورية".وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان: إن القصف تسبب في مقتل ما لا يقل عن 18 شخصاً من الإيرانيين والعناصر الموالية لها، مضيفاً أن العدد مرشح للزيادة بسبب وجود إصابات بليغة.ووفقا لتقارير إعلامية، فإن الشريط الحدودي بين العراق وسوريا يشهد انتشاراً لحزب الله اللبناني وكتائب حزب الله العراقية وأيضاً حركة النجباء وفصيلي فاطميون وزينبيون.