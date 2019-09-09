غزة: النيابة العامة تشرع باستكمال المرحلة الثانية من مسابقة وظيفة معاون نيابة

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رام الله - دنيا الوطن

شرعت النيابة العامة في غزة بالتعاون مع ديوان الموظفين، اليوم الاثنين، باستكمال إجراءات المرحلة الثانية في مسابقة وظيفة معاون نيابة 2019، والتي تأتي في إطار رفد مؤسسة النيابة العامة بكادر من الكفاءات المؤهلة لأداء أمانة هذه الوظيفة القضائية



وتتضمن المرحلة الثانية، اختبارا تحريريا لقياس مهارات المتقدمين المتعلقة بالصياغة والأسلوب القانوني، وحسن الخط وسلامة اللغة، بالإضافة إلى القدرة على التحليل والتكييف القانوني السليم.



وتعتبر هذه المرحلة محطة اجتياز إلي المرحلة الثالثة بحيث يستثنى غير الناجحين فيها من التقدم للمقابلات الشخصية، علما أن موعد انعقاد الاختبار التحريري يوم الخميس القادم الموافق 12 سبتمبر الجاري على أن يتم الإعلان عن زمن ومكان عقد الاختبار وأرقام المتقدمين والقاعات خلال الأيام القليلة القادمة مع تأكيد النيابة العامة حرصها على معايير النزاهة والشفافية وإشراك المؤسسات الحقوقية في الرقابة على ذلك.