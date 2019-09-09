حنا يعرب عن تضامنه مع الدكتورة وداد البرغوثي ونجليها ويطالب بالافراج عنهم

المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس

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رام الله - دنيا الوطن

اعرب المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس صباح هذا اليوم عن تضامنه وتعاطفه مع الدكتورة وداد البرغوتي الاستاذة في جامعة بيرزيت والتي تم اعتقالها مؤخرا كما تم اعتقال نجليها قبلها بفترة .



ورفض حنا هذا الاعتقال التعسفي لاستاذة جامعية فاضلة ومربية ونطالب بالافراج الفوري عنها وعن نجليها مؤكدين بأن تصرفات من هذا النوع لن تؤثر على معنويات شعبنا فإن الفلسطينيين متشبثين بحقوقهم وانتمائهم لهذه الارض المقدسة.



واعتبر استهداف استاذة جامعية في جامعة بيرزيت مع نجليها استفزاز خطير وعمل غير انساني يدل على همجية الاحتلال وظلمه وقمعه لشعبنا الفلسطيني .



وضم صوته الى صوت ادارة واساتذة جامعة بيرزيت وطلابها مطالبين بالافراج عن الدكتورة وداد البرغوثي .