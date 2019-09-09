شؤون فلسطينية

سدر: نبحث تخفيض أسعار خدمات الانترنت والهاتف المحمول والاتصالات الثابتة

سدر: نبحث تخفيض أسعار خدمات الانترنت والهاتف المحمول والاتصالات الثابتة
صورة توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
بحث الدكتور اسحق سدر وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تخفيض أسعار خدمات الاتصالات الثابتة وخدمات الهاتف المحمول وخدمات الانترنت حيث عقد الاجتماع في مقر الوزارة مع جميع الشركات المزودة لخدمات الاتصالات والانترنت.

وأكد سدر، أن هذه اللقاءات تأتي ضمن خطط وسياسة الوزارة لتخفيض أسعار الاتصالات ورفع جودة الخدمة للمواطنين، مشيراً أن الوزارة ستعقد المزيد من الاجتماعات القادمة مع شركات الاتصالات وشركات المزودة لخدمات الانترنت العاملة في فلسطين للوصول إلى أسعار خدمات معتدلة و تلبي احتياجات وامكانيات المواطنين، وذلك تماشيا مع رؤية الحكومة في تعزيز صمود المواطنين و تقديم افضل الخدمات لهم و بأعلى جودة خدمة و باسعار تتناسب مع امكانياتهم مع الاخذ بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية التي يمر بها الشعب الفلسطيني والهجمة الشرسة التي تقوم بها شركات الاحتلال باجتياح سوق فلسطين في مجال الاتصالات و الانترنت.

وشكل سدر لجان حيوية مشتركة مع الجهات الشريكة لضمان الوصول الى افضل النتائج التنظيمية في عدة مجالات، منها المشاركة في البنية التحية واعادة النظر في نموذج تقديم خدمات الانترنت BSA ، بحيث تتماشى قرارات هذه اللجان مع احتياجات و قدرات متلقي الخدمات من المواطنين اضافة الى لجنة لبحث انشاء البوابة الدولية الخاصة بفلسطين ولجنة لدراسة تطبيق بوابة مقسم فلسطين للانترنت .

يذكر أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تولي اهتماما بالغا لحماية مستخدمي خدمات الاتصالات و الانترنت وتوفير افضل الخدمات لهم وبجودة عالية، وتدعو جميع الشركات المزودة للخدمات الالتزام التام بالقوانين والتشريعات المعمول بها واتفاقيات الرخص الموقعة معهم، وتدعو الوزارة كافة المواطنين لمتابعة قنواتها الرسمية المتمثلة بموقعها الالكتروني والصفحة الخاصة بالوزارة على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك وفي حال ورود اي شكوى عدم التردد بالاتصال برقم الشكاوي المخصص لوزارة 131.




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