غزة: وفد فرنسى يجرى عمليات تركيب و اصلاح وصلات شريانية لمرضى"الفشل الكلوى"





رام الله - دنيا الوطنوصل مجمع ناصر الطبى بخان يونس، وفد فرنسى متخصص بجراحة الأوعية الدموية و جراحة الكلى برئاسة د.حفيظ الفيسى "تونسى الجنسية" و المتخصص بجراحة الكلى، والذى سيجرى وصلات شريانية وريدية لمرضى الفشل الكلوى في مجمع ناصر.و أفاد الدكتور رياض بربخ رئيس قسم الكلى بمجمع ناصر، أن الوفد المكون من ثلاثة أشخاص طبيبين و ممرضة، سيجرى عمليات تركيب و اصلاح وصلات شريانية لمرضى الفشل الكلوى حيث تم فرز 37 مريض (20 منهم من مجمع ناصر ، و17 من مستشفى أبو يوسف النجار).و قال إن زيارة الوفد الذى تعد الثالثة لقطاع غزة ستسهم في تخفيف قائمة الانتظار التى تطول لشهرين بالمجمع، اضافة الى مساعدة الطواقم المحلية و تبادل الخبرات الطبية، لافتا الى أن هذه العمليات تجرى في مستشفيات وزارة الصحة.و يشير الى أنه تم مناقشة ما يقارب عشر من الحالات الحرجة من مرضى الكلى، كما و ألقت الممرضة المرافقة للوفد محاضرة للطاقم فى قسم الغسيل الكلوى حول كيفية فحص الوصلات الشريانية .و من المتوقع ان تستمر زيارة الوفد لمدة اسبوع و ستشمل مجمع الشفاء .يذكر الوفود الطبية تأتى لقطاع غزة ضمن سياسة وزارة الصحة الهادفة لتقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطن الفلسطيني، والتخفيف من معاناة أهلنا بقطاع غزة،حيث تصل القطاع بعد جهود كبيرة تبذلها الوزارة بالتعاون مع جمعية اغاثة أطفال فلسطين للتنسيق لحضور الوفد، وذلك للتخفيف من معاناة المرضى في ظل ما يشهده من حصار وصعوبات في السفر للخارج لتلقي العلاج.