عربي

غموض يلف وفاة قيادي سابق في حزب الله

غموض يلف وفاة قيادي سابق في حزب الله
علي حاطوم
رام الله - دنيا الوطن
قال موقع (روسيا اليوم): إن الروايات تضاربت حول سبب وفاة المسؤول السابق في حزب الله اللبناني علي حاطوم، وذلك بعد العثور على جثته في شقته أمس الأحد.

وأوضح الموقع، أن الأنباء الأولية تشير إلى إقدامه على الانتحار، في حين تُرجح أخرى مقتله على يد مجهولين، فيما يلتزم الإعلام الإسرائيلي الصمت حيال ذلك.

في السياق، قال موقع (ليبانون فايلز): إن القيادي حاطوم قضى انتحاراً على الأغلب، لأنه كان يعاني منذ فترة من حالات عصبية حادة، حسبما أفاد به مقربون من العائلة، وسبق أن حصلت له نوبات عصبية حادة لكن كان يمكن تهدئته، ويبدو أن حاطوم كان وحده في بيته الكائن خلف بلدية برج البراجنة وأصيب بنوبة عصبية وأقدم على الانتحار، وسمع صوت طلقة رصاص واحدة في المنزل، وحضر بعض أفراد عائلته والجيران ليجدوه مضرجاً بالدماء.

وأشار الموقع، إلى أنه لا عمل أمني مرتبط بمقتل حاطوم، موضحاً أنه منذ أكثر من سنتين، لم يعد عمله يرتبط بجسم حزب الله التنظيمي، من جهة أخرى قال آخرون إن حاطوم توفي أثناء مسح مسدسه وتنظيفه.

علي حاطوم، قيادي سابق في حزب الله من منطقة برج البراجنة، وتم عزله عام 2017، وشهد عزله وقتها حركة احتجاجية محدودة في برج البراجنة، رفضاً لما اعتبر آنذاك إقصاء لحاطوم، إذ لم يعد حاطوم يرتبط بجسم "حزب الله" التنظيمي، بل لديه مسؤولية عادية في السرايا اللبنانية لمقاومة إسرائيل، ضمن مدينة بيروت.

و"سرايا المقاومة اللبنانية"، هي جماعة شبه عسكرية تابعة لـ"حزب الله"، تأسست عام 1997، أعلن حينها الأمين العام حسن نصر الله عن تشكيل "السرايا اللبنانية لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي"، حيث يكون "لكل لبناني - مهما كانت هويته السياسية أو الطائفية، أو إمكاناته المادية والعلمية - القدرة على المشاركة في شرف دعم المقاومة وصناعة فجر التحرير، بشرط أن يكون المنتسب قادرا على المستوى العقلي والنفسي والجسدي على المشاركة الميدانية في القتال، وألا تكون حوله أي شبهة أو علاقة أو ارتباط مع العدو الإسرائيلي". 

وأكد نصر الله حينها أن هذا التشكيل سيبقى منفصلاً عن جهاز الحزب "الجاهز لتقديم كل دعم بغية قيام السرايا بأعمال عسكرية وأمنية في المناطق اللبنانية المحتلة".

وشاركت "سرايا المقاومة اللبنانية" لأول مرة في القتال في العام 1998، وتقول إنها اشتركت في أكثر من عملية قبل انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان في العام 2000، كما شاركت المجموعة في حرب لبنان 2006 مع إسرائيل.

أخبار ذات صلة

قتلى وجرحى بقصف مجهول المصدر لفصائل عراقية بسوريا

قتلى وجرحى بقصف مجهول المصدر لفصائل عراقية بسوريا

تُكشف لأول مرة.. تفاصيل حوارات فريق قتل جمال خاشقجي

تُكشف لأول مرة.. تفاصيل حوارات فريق قتل جمال خاشقجي

مصرع أكثر من 11 شخصاً بانقلاب حافلة جراء سيول بالمغرب

مصرع أكثر من 11 شخصاً بانقلاب حافلة جراء سيول بالمغرب

&#34;غاز شرق المتوسط&#34; توقع اتفاق مرفأ لصادرات الغاز الإسرائيلية إلى مصر

"غاز شرق المتوسط" توقع اتفاق مرفأ لصادرات الغاز الإسرائيلية إلى مصر

طائرات التحالف تدك مواقع الحوثيين بمحافظة الجوف اليمنية

طائرات التحالف تدك مواقع الحوثيين بمحافظة الجوف اليمنية

حزب الله يعلن إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية عند حدود لبنان الجنوبية

حزب الله يعلن إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية عند حدود لبنان الجنوبية

بتفاصيل جديدة.. صحيفة تركية تنشر إفادات فريق اغتيال جمال خاشقجي

بتفاصيل جديدة.. صحيفة تركية تنشر إفادات فريق اغتيال جمال خاشقجي

مصر تسلم الكويت قائمة تضم أسماء 15 متهما جديدا من الإخوان

مصر تسلم الكويت قائمة تضم أسماء 15 متهما جديدا من الإخوان

التعليقات

الدنيا حكايات

فساد مدير عام الوزارة

فساد مدير عام الوزارة

شؤون فلسطينية

المحكمة العسكرية بغزة تُمهل &#34;أبو دلال&#34; عشرة أيام لتسليم نفسه

المحكمة العسكرية بغزة تُمهل "أبو دلال" عشرة أيام لتسليم نفسه

اوقاف بيت لحم تتابع اعمال تسوية اراضيها وتتفقد مساجد المحافظة

اوقاف بيت لحم تتابع اعمال تسوية اراضيها وتتفقد مساجد المحافظة

&#34;رئيس الوزراء&#34;يجتمع مع الحملة الوطنية لتخفض سن ترشح الشباب في الهيئات المحلية

"رئيس الوزراء"يجتمع مع الحملة الوطنية لتخفض سن ترشح الشباب في الهيئات المحلية

غزة: النيابة العامة تشرع باستكمال المرحلة الثانية من مسابقة وظيفة معاون نيابة

غزة: النيابة العامة تشرع باستكمال المرحلة الثانية من مسابقة وظيفة معاون نيابة

حنا يعرب عن تضامنه مع الدكتورة وداد البرغوثي ونجليها ويطالب بالافراج عنهم

حنا يعرب عن تضامنه مع الدكتورة وداد البرغوثي ونجليها ويطالب بالافراج عنهم

غزة: وفد فرنسى يجرى عمليات تركيب و اصلاح وصلات شريانية لمرضى&#34;الفشل الكلوى&#34;

غزة: وفد فرنسى يجرى عمليات تركيب و اصلاح وصلات شريانية لمرضى"الفشل الكلوى"

&#34;المالية&#34; بغزة تعلن موعد صرف رواتب برنامج الخريجين &#34;طموح (2)&#34;

"المالية" بغزة تعلن موعد صرف رواتب برنامج الخريجين "طموح (2)"

مطالبين بتسليم جثمان السايح.. الأسرى بكافة سجون الاحتلال يعيدون وجبات الطعام

مطالبين بتسليم جثمان السايح.. الأسرى بكافة سجون الاحتلال يعيدون وجبات الطعام

منوعات

حلا شيحة تكشف عن بطنها في جلسة تصوير تثير الجدل

حلا شيحة تكشف عن بطنها في جلسة تصوير تثير الجدل

ممثلة روسية تتحدى المصريين برقصة &#34;سلام الجدعان&#34;

ممثلة روسية تتحدى المصريين برقصة "سلام الجدعان"

&#34;الابتسامة بتكفي&#34;.. ابنه هيفاء وهبي بإطلالة جديدة ومتابعين: &#34;بتقلدي أمك&#34;

"الابتسامة بتكفي".. ابنه هيفاء وهبي بإطلالة جديدة ومتابعين: "بتقلدي أمك"

صورة نادرة للأميرة ديانا وهي تمنح وردة لطالب بمدرسة في القاهرة

صورة نادرة للأميرة ديانا وهي تمنح وردة لطالب بمدرسة في القاهرة

والدة حلا الترك تكسر الصمت وتهاجم دنيا بطمة بالدموع

والدة حلا الترك تكسر الصمت وتهاجم دنيا بطمة بالدموع

فنانة سورية تتلقى صدمة العمر من زوجها.. وهكذا كانت ردة فعلها المفاجئة

فنانة سورية تتلقى صدمة العمر من زوجها.. وهكذا كانت ردة فعلها المفاجئة

مُذيعة تُهين ميغان ماركل: &#34;لا تليق بالعائلة الملكية ومنافقة&#34;

مُذيعة تُهين ميغان ماركل: "لا تليق بالعائلة الملكية ومنافقة"

شاهد.. فيفي عبده تحتضن أحمد عدوية

شاهد.. فيفي عبده تحتضن أحمد عدوية

فيديو لحلا الترك مع والدها يثير الجدل.. والجمهور:&#34;البنت عاقة والأب أعق منها&#34;

فيديو لحلا الترك مع والدها يثير الجدل.. والجمهور:"البنت عاقة والأب أعق منها"

هل تذكرون الممثلة التركية &#34;نور&#34;؟ هكذا أصبحت وهذا عمرها

هل تذكرون الممثلة التركية "نور"؟ هكذا أصبحت وهذا عمرها

عربي

مصرع أكثر من 11 شخصاً بانقلاب حافلة جراء سيول بالمغرب

مصرع أكثر من 11 شخصاً بانقلاب حافلة جراء سيول بالمغرب

&#34;غاز شرق المتوسط&#34; توقع اتفاق مرفأ لصادرات الغاز الإسرائيلية إلى مصر

"غاز شرق المتوسط" توقع اتفاق مرفأ لصادرات الغاز الإسرائيلية إلى مصر

طائرات التحالف تدك مواقع الحوثيين بمحافظة الجوف اليمنية

طائرات التحالف تدك مواقع الحوثيين بمحافظة الجوف اليمنية

حزب الله يعلن إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية عند حدود لبنان الجنوبية

حزب الله يعلن إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية عند حدود لبنان الجنوبية