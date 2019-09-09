قيادي بحماس: نواب الضفة "المقطوعة رواتبهم" يعملون سائقي أجرة وعمال بمطاعم

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خاص دنيا الوطن - صلاح سكيك

أكد القيادي في حركة حماس، فتحي قرعاوي، أن نواب كتلة التغيير والإصلاح التابعة لحماس، يعيشون أوضاعًا اقتصادية صعبة؛ نتيجة قطع رواتبهم من قبل السلطة الفلسطينية منذ تسعة أشهر.



وقال قرعاوي لـ"دنيا الوطن": إنهم طلبوا زيارة الرئيس محمود عباس، للحديث في عدة قضايا منها قضية رواتب النواب، ولكن لحد اللحظة لا يوجد رد، مبينًا أن عدة وسطاء تدخلوا للضغط من أجل إرجاع رواتب النواب، لكن الرئيس يُصر على ألا يتجاوب.



وأوضح أن النواب لديهم أبناء بالمدارس والجامعات، والتزامات مالية أخرى، كما أن شهر رمضان وعيد الفطر والأضحى مروا على النواب ولم يكونوا يملكون قرشًا واحدًا للإنفاق على أرحامهم أو حتى أسرهم، لافتًا إلى أن عددًا من نواب حماس اتجهوا للشغل في أعمال أخرى.



وأشار إلى أن أحد النواب يعمل سائق على سيارة أجرة، وأخر كان لديه مطعم قديم أعاد افتتاحه، وأحدهم لديه قطعة أرض ذهب لإصلاحها، متابعًا: "نحن نستحي ماذا نقول بسبب هذا الوضع المرير.. الخلافات السياسية لا يجب أن تؤثر على الحياة المعيشية، فكلنا أبناء شعب واحد". وفق تعبير قرعاوي.